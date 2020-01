Auf der Motorhaube eines Teslas in einem Ausstellungsraum ist das Logo von Tesla zu sehen.

Auto Demos für und gegen die Ansiedlung von Tesla in Grünheide

Grünheide. Gegner und Befürworter der Ansiedlung des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) wollen heute in der Gemeinde wieder demonstrieren. Nach Angaben der Polizeidirektion Ost ist eine Demonstration gegen die geplante Fabrik mit bis zu 100 Teilnehmern angemeldet. Zu einer Pro-Tesla Demonstration werden nach Angaben des Veranstalters 50 bis 100 Menschen erwartet. Da die Demonstration aber auch in den Tesla-Foren im Internet publik gemacht wurde, hoffe man auf mehr Teilnehmer, hieß es.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte es eine Demonstration gegen die geplante Rodung und damit Ansiedlung auf dem Gebiet der Gemeinde gegeben. Nach einem Bericht des rbb hatten Teilnehmer des Protestes auch eine zu geringe Bürgerbeteiligung kritisiert. Außerdem befürchten sie, dass die Trinkwasserversorgung gefährdet sein könnte.

Tesla will in der Fabrik bis zu 500 000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Y sowie künftiger Modelle pro Jahr bauen, zunächst etwa 150 000 Fahrzeuge pro Jahr. Der Vorstand hat den Kaufvertrag mit dem Land bisher noch nicht unterschrieben.

Der Kaufpreis für das Waldgelände bei Grünheide (Kreis Oder-Spree) war vom Landesbetrieb Forst auf knapp 41 Millionen Euro taxiert worden, ein unabhängiges Gutachten steht noch aus. Der Finanzausschuss des Brandenburger Landtags hatte den Kaufvertrag bereits gebilligt.