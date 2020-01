Angriff auf Fritz von Weizsäcker: Heldenhafter Polizist von Senator geehrt

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat am Freitag den Polizisten Ferrid Brahmi mit dem Ehrenzeichen für besondere Leistungen im Dienst des Landes Berlin ausgezeichnet. Der Polizist überwältigte im November 2019 den Mann, der Fritz von Weizsäcker mit einem Messer angriff und tödlich verletzte. Herr Brahmi wurde bei seinem Einsatz selbst an Händen und Hals schwer verletzt.

„Sie sind ein Vorbild für die Polizei“, sagte Geisel bei er Verleihung der Ehrennadel. „Sie haben versucht, Leben zu retten. Selbstlos und mutig. Dafür haben Sie allen Dank verdient.“

Polizist zog sich schwere Schnittwunden zu

An jenem 19. November vergangenen Jahres saß der 33-jährige Kriminalkommissar Brahmi von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Publikum des Vortrages von von Weizsäcker in der Schlossparkklinik. Nachdem der Attentäter Fritz von Weizsäcker angriff, stürmte der verheiratete und vierfache Familienvater auf den Attentäter zu und überwältigte ihn. Er zog sich dabei schwere Schnittwunden zu.

Brahmi bedankte sich danach in einem emotionalen Brief an die Berliner Morgenpost für die breite Anteilnahme an seinem Schicksal. „Die Unterstützung hat mir gezeigt, dass auch in dunklen Zeiten Mitgefühl und Liebe in unserer Gemeinschaft überwiegen. Die Polizei hat sich in dieser schweren Zeit vor allem als fürsorgliche Familie gezeigt.“