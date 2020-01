Handbremse nicht angezogen: Auto rollt ins Hafenbecken

Zehdenick. Feuerwehrleute haben das Auto eines 45-Jährigen aus dem Hafenbecken an der Ziegelei im Zehdenicker Ortsteil Mildenberg (Landkreis Oberhavel) geborgen. Der Mann hatte seinen Wagen am Donnerstagabend auf dem abschüssigen Parkplatz abgestellt, ohne die Handbremse anzuziehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend sei der Pkw ins Wasser gerollt und sei versunken. Die Feuerwehr forderte Taucher und einen Kran zur Bergung des Fahrzeugs an, so dass es gegen 23.40 Uhr aus dem Wasser geholt werden konnte. Zum Schaden machte die Polizei zunächst keine Angaben.

( dpa )