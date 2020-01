Mehr Bio beim kostenlosen Schulessen in Berlin

Schüler beim Mittagessen in der Mensa in einer Grundschule.

Berlin. Beim Schulessen in Berlin gibt es künftig deutlich mehr Biolebensmittel. "Wir werden nochmal einen Riesenschritt nach vorne machen", kündigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag an. So soll es Nudeln, Kartoffeln und Reis ab August nur noch in Bio-Qualität geben und der Reis außerdem aus fairem Handel stammen, ebenso wie Bananen und Ananas.

Ab 2021 sollen beim kostenlosen Schulessen für die ersten bis sechsten Klassen weitere Lebensmittel aus ökologischem Handel hinzukommen und Früchte sowie Milch- und Milchprodukte ausschließlich in Bio-Qualität sein. Der Bio-Anteil steige dann von derzeit 15 ab Sommer 2020 auf 30 und im Schuljahr darauf auf 50 Prozent, sagte Scheeres.

Kritik gab es von der Bildungsgewerkschaft GEW: Dass Kinder in Berliner Schulen qualitativ hochwertiges Essen erhielten, sei wichtig. Genauso wichtig seien aber Räume, die Atmosphäre und die Zeit, in der die Kinder essen. "Zu viele Berliner Schulen können diese Voraussetzungen nicht ermöglichen."