LKA unterstützt in Polen Ermittlungen gegen Planenschlitzer

Magdeburg. Die Landeskriminalämter Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben polnische Behörden bei der Festnahme von mutmaßlich international tätigen Planenschlitzern unterstützt. Die deutschen Beamten hätten im polnischen Gorzow dabei geholfen, nach monatelangen Vorbereitungen fünf Tatverdächtige festzunehmen, teilte das LKA in Magdeburg am Freitag mit. Fünf weitere mutmaßliche Bandenmitglieder hätten sich bereits in Untersuchungshaft befunden, ihnen würden nun weitere Straftaten zur Last gelegt.

Die deutschen Beamten hätten etwa bei der Analyse und Zuordnung von Diebesgut geholfen. Sie hätten Verbindung zu deutschen Behörden und ausländischen Partnern am Einsatztag, am Dienstag, gehalten. Analysten der Landeskriminalämter gingen davon aus, dass von 76 bekannten Fällen 40 Straftaten auf deutschem Gebiet begangen worden seien. Die Ermittlungen und Analysen im Zusammenhang mit den Ladungsdiebstählen dauerten noch an. Weitere Festnahmen sind laut LKA nicht auszuschließen.

Eine Projektgruppe mit dem Namen Cargo kümmert sich seit Juli 2018 um den länderübergreifenden Kampf gegen Ladungsdiebstahl. Alle Fälle sollen in einer Datenbank erfasst, die Ermittlungen und die internationale Zusammenarbeit optimiert werden.