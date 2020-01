Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

Vorträge, Ausstellungen, Konzerte, Spaziergänge: In allen Bezirken Berlins ist am Wochenende wieder jede Menge los. Hier gibt es Tipps.

Internationale Grüne Woche: Agrarmesse im Zeichen der Nachhaltigkeit

Es geht wieder los: Die Agrar- und Verbrauchermesse Grüne Woche öffnet ihre Pforten für Besucher. Bis zum 26. Januar werden in den Messehallen am Funkturm bis zu 400.000 Besucher erwartet. Auf sie warten mehr als 1800 Aussteller aus 72 Ländern. Partnerland der Messe ist in diesem Jahr Kroatien. Die Branche informiert traditionell über Lebensmittelproduktion und neue Agrartechnik. Viele Aussteller wollen außerdem zeigen, wie Lebensmittel nachhaltiger produziert werden können. Natürlich gibt es wieder viele Köstlichkeiten zum Probieren. Auf der Website kann man sich pdfs mit verschiedenen Tour-Vorschlägen herunterladen - damit man angesichts des großen Angebots nicht den Überblick verliert.

Internationale Grüne Woche, Messe Berlin, 17. bis 26. Januar 2020, täglich 10 bis 18 Uhr, am 24.1. bis 20 Uhr, Tageskarte 15 Euro, erm. 10 Euro, Familienkarte 31 Euro. Mehr Infos: Grüne Woche in Berlin - Was Besucher wissen müssen

Akkordeonfestival: Eröffnungskonzert in der Jesus Christus Kirche in Dahlem

Die Jesus Christus Kirche hat eine besondere Akustik.

Foto: Katrin Lange

Die Jesus Christus Kirche in Dahlem ist berühmt für ihre besondere Akustik. Fast täglich finden dort Rundfunkaufnahmen, Proben und Konzerte statt. Am Sonntag wird in dem 1930 errichteten Bauwerk das Akkordeon-Festival „Philharmonka“ eröffnet. Die Veranstaltung hat sich bereits zu einer festen Größe in der Akkordeonszene entwickelt und wird in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal organisiert. International herausragende Künstler präsentieren ein abwechslungsreiches Programm mit klassischer und zeitgenössischer Musik, Jazz und Folkloreelementen. Mit dabei ist unter anderen der Akkordeonist und Komponist Gorka Hermosa, der die Zuhörer mit seinem Trio Malandro Club mit einem besonderen Sound in eine andere Welt entführen will. Eglė Bartkevičiūtė aus Litauen wird das Publikum mit experimentellen Klängen sowie eleganten Interpretationen begeistern.

Jesus Christus Kirche, Hittorfstraße 23, Sonntag, 19. Januar, 18 Uhr, Karten 15 bis 25 Euro, unter kartenreservierung@pantonale.com

Unterwegs im Botanischen Volkspark: Wie man Baumarten im Winter erkennt

Baumkunde an kahlen Bäumen – ein Spaß für Familien.

Foto: Alvaro Barrientos / dpa

Ist es ein Ahorn oder eine Linde? Auch wenn die Kronen kahl sind, lässt sich erkennen, um welche Baumart es sich handelt. Woran man die Gehölze unterscheiden kann, erfahren Familien am 19. Januar bei einem winterlichen Sonntagsspaziergang im Botanischen Volkspark Blankenfelde. Im Rahmen der Tour, die um 11 Uhr am Café Mint im zentral gelegenen Gewächshaus startet, wollen Experten kleinen und großen Begleitern die wesentlichen Merkmale von Bäumen nennen. Die Rinde, Knospen und Stellung der Zweige geben Aufschluss, selbst wenn das markanteste Merkmal – das Laub – fehlt. Spannendes aus der Erdgeschichte verrät eine besondere Installation im Volkspark: die geologische Wand mit Gesteinsproben aus aller Welt und allen Zeitaltern. Anschließend empfiehlt sich die Einkehr im Café Mint, das seine Weihnachtspause vor einer Woche beendet hat.

Botanischer Volkspark, Blankenfelder Chaussee 513159 Berlin, Kosten der Tour: 10 Euro, Kinder frei, Anmeldung telefonisch unter 0177 3166690

Mies van der Rohe Haus startet ins neue Kunstjahr

Die Ausstellung „Modell Mies“ eröffnet am Sonntag.

Foto: Marc Naroska

Im Mies van der Rohe Haus wird das neue Jahr sogleich mit einer neuen Ausstellungsreihe eingeläutet. Unter dem Motto „Raum-Zeit-Odyssee“ führen 2020 vier Ausstellungen durch die Architektur- und Kunstgeschichte. Nach dem großen hundertjährigen Bauhaus-Jubiläumsjahr wolle man sich nun „wieder mehr auf die inneren Potenziale des Miesschens Raums von Haus Lemke“ konzentrieren, heißt es von den Machern. Am Sonntag eröffnet mit „Modell Mies“ die erste Ausstellung dieses Jahres. Im Mittelpunkt steht dabei das Architekturdenken des deutsch-amerikanischen Künstlers. Dabei schlagen die Kuratoren einen Bogen von der Antike über Ludwig Mies van der Rohes Hofhäuser bis hin in die Gegenwart. Begleitend zur Ausstellung findet übrigens am 28. Februar ein Symposium mit verschiedenen Künstlern, unter anderem dem Schriftsteller Simon Strauss und dem Philosophen Günter Figal, statt.

Modell Mies, 19. Januar bis 5. April, Vernissage am 19. Januar, 14 Uhr, Mies van der Rohe Haus, Oberseestraße 60, Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei

So funktioniert Anti-Aging durch gesunde Ernährung

Obst und Gemüse sollten regelmäßig auf den Teller kommen.

Foto: Peter Kneffel / dpa

In der Urania Berlin wird am Donnerstag ein ernährungswissenschaftlicher Vortrag gehalten. Prof. Diana Rubin, Chefärztin und Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin in den Vivantes Kliniken Berlin, räumt mit gängigen Ernährungsmythen auf und erklärt, welche Ernährung wirklich gesund ist. Hintergrund: Die Lebenserwartung der Deutschen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, der medizinischen Versorgung sei Dank. Gesunde Nahrungsmittel sind für jeden erschwinglich. Das Altern erwartet alle trotzdem gleichermaßen. Trendfoods und exotische Nahrungsmittel werden daher immer wieder als Jungbrunnen angepriesen. Verschiedenste Diät-Methoden wie Paleo oder Keto erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch lässt sich der Alterungsprozess wirklich durch unsere Ernährung beeinflussen? Und was bedeutet Altern biologisch eigentlich?

23. Januar, 19.30 Uhr, Urania Berlin, An der Urania 17. Tickets zu 11,50 Euro sind auf www.urania.de erhältlich.

Jahresauftakt-Treffen von Politik und Vereinen im Rathaus Köpenick

Bürgermeister Oliver Igel im Rathaus Köpenick.

Foto: Massimo Rodari

Bürgermeister und Stadträte treffen, Vereine und Behörden aus Treptow-Köpenick kennenlernen und Künstler aus dem Bezirk erleben – das ist beim Jahresauftakt im Rathaus Köpenick möglich. Bürgermeister Oliver Igel (SPD) und Bezirksverordnetenvorsteher Peter Groos (SPD) laden ein. Alle, die sich am gesellschaftlichen Leben in Treptow-Köpenick beteiligen wollen, sind willkommen. Im Rathaus präsentieren sich Personalabteilung, Wirtschaftsförderung, Ordnungsamt, Sozialamt und Veterinär- und Lebensmittelaufsicht. 23 weitere Institutionen und freie Träger stellen sich vor. Der Rapper Romano, die Bluesbrothers und die Hauptmanngarde treten auf. Der Bauchredner Mike Maverik und der Volksschauspieler Jürgen Hilbrecht sind zu erleben, außerdem der Musiker Steve Horn, die Liedermacher Friedrich und Wiesenhütter sowie der Sänger Benno Radke. Jürgen Karney moderiert den Nachmittag.

18. Januar, 14-18 Uhr, Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21, Eintritt frei

Künstlerin Katharina Albers präsentiert Werke zum Thema „Unruhe“

Im Kulturhaus Centre Bagatelle in Frohnau finden regelmäßig Veranstaltungen statt.

Foto: Susanne Kollmann

Im Centre Bagatelle in Frohnau gibt es bald wieder neue Kunstwerke zu bestaunen: Ab dem 24. Januar präsentiert Katharina Albers ihre Kunstwerke zum Thema „Unruhe“. Die Vernissage ist am Donnerstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr. Der Wald ist das zentrale Thema der Künstlerin. Ihre Lithographien und Zeichnungen zeigen den Wald als Ur-Ort: Wild, rau, einen undurchdringlichen Naturraum und eine Gegenwelt zu allem Digitalen. Der Betrachter findet sich im Dickicht wieder, zwischen expressiven, harten Linien und fast schon malerischen Flächen. Neben der Serie Wald beschäftigt sich Albers mit der Mikroebene des Pflanzlichen – ein wachsender, sich ständig verändernder Organismus, der sich auf ihren Bilderreihen erstreckt. Das Medium, in welchem Albers arbeitet, ist die Lithographie. Ein Steindruck, bei dem in zahlreichen Druckstufen kiloschwere Steine immer wieder geschliffen und bezeichnet werden. Die Ausstellung geht bis zum 5. April.

Kulturhaus Centre Bagatelle, Zeltinger Straße 6, geöffnet Dienstag und Freitag von 16.30 bis 18 Uhr, Eintritt frei

