Traktorendemo: Polizei erwartet große Verkehrsbehinderungen

Berlin. Pünktlich zu Beginn der Grünen Woche rollen am heutigen Freitag wieder hunderte Traktoren durch Berlin. Die Polizei erwartet wegen der mit 500 Treckern angemeldeten Sternfahrt große Verkehrseinschränkungen, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Ab den Morgenstunden könne es zu Staus kommen, am späten Vormittag werde es voraussichtlich zu großen Behinderungen kommen. Über drei Routen aus Norden, Süden und Westen wollen die Landwirte zur Straße des 17. Juni fahren. Deswegen wird die Straße in beiden Richtungen zwischen Ernst-Reuter-Platz und Großer Stern gesperrt. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Angemeldet ist die Kundgebung von 11.00 bis 19.00 Uhr.

Bereits im Oktober und November hatten tausende Bauern mit Traktoren in Berlin demonstriert. "Die Aktion ist vergleichbar mit der Sternfahrt im Oktober. Die Teilnehmer kommen wegen dezentraler Aktionen nicht aus ganz Deutschland sondern überwiegend aus Brandenburg", sagte ein Sprecher der Bauern-Bewegung "Land schafft Verbindung". Sie will am Freitag bundesweit gegen die aus ihrer Sicht schwierigen Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft demonstrieren.

Am Samstagmorgen soll eine weitere Traktorensternfahrt stattfinden. Der Verein "Meine Landwirtschaft" hat im Rahmen einer Großdemonstration für eine umweltfreundlichere Agrarpolitik 100 Trecker zur Sternfahrt mit dem Ziel Brandenburger Tor angemeldet.