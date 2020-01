Frau mit Messer lebensgefährlich verletzt

Berlin. Eine 53-Jährige ist in einem Haus im Berliner Stadtteil Köpenick mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Tatverdächtiger sei festgenommen worden, die Mordkommission ermittle wegen Verdachts des versuchten Totschlags, teilte die Polizei mit. Auch der Mann wurde bei der Tat am Donnerstag schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäusern notoperiert.

Nach Polizeiangaben war die 53-Jährige am Vormittag mit Stichverletzungen aus ihrem Wohnhaus in der Libboldallee gelaufen. Sie habe eine Passantin um Hilfe gebeten. Als Rettungskräfte eintrafen, verwies die Frau laut Polizei auf ihr Haus. Dort soll der Mann gefunden worden sein. Weitere Details teilte die Polizei nicht mit.