Bundesratspräsident Woidke trifft polnischen Außenminister

Potsdam/Warschau. Bundesratspräsident Dietmar Woidke will sich bei seiner ersten Auslandsreise in Polen mit Außenminister Jacek Czaputowicz treffen. Außerdem sei am 22. Januar unter anderem ein Gespräch mit Senatspräsident Tomasz Grodzki geplant, teilte die Brandenburger Staatskanzlei am Donnerstag in Potsdam mit. Grodzki gehört der oppositionellen liberalkonservativen Bürgerkoalition (KO) an. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke (SPD) ist auch Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit.

"Gerade in politisch nicht immer ganz einfachen Zeiten kommt es darauf an, das Verbindende herauszustellen und nach gemeinsamen Nennern zu suchen", sagte Woidke. Er wolle mit allen wichtigen Akteuren und politischen Lagern im Nachbarland das Gespräch suchen. "Polen ist für Brandenburg und für Deutschland und auch innerhalb der Europäischen Union auf vielen Gebieten ein überaus bedeutsamer Partner." Der Brandenburger Regierungschef ist bis Ende Oktober Präsident der Länderkammer.