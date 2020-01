Libyen-Kongress: Berlin am Sonntag im Ausnahmezustand

Berlin. Die Berliner müssen sich am Wochenende auf massive Verkehrsbehinderungen einstellen. Am Freitag und Sonnabend werden zunächst Tausende Bauern mit Traktoren die Straßen der Stadt verstopfen. Für den Sonntag lädt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dann zur internationalen Libyen-Konferenz ins Kanzleramt. Die soll um 13.30 Uhr starten, heißt es aus dem Bundespresseamt.

Die Konferenz ist hochrangig besetzt. Mehrere Staats- und Regierungschefs haben bereits ihr Kommen zugesagt – darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Großbritanniens Premier Boris Johnson, der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und Russlands Präsident Wladimir Putin. Allein für die zwei Letztgenannten gilt die höchste Sicherheitsstufe. Außerdem sind auch Vertreter aus China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA eingeladen. Ob US-Präsident Donald Trump kommt, war am Donnerstagnachmittag noch unklar.

Lybien-Kongress: Berliner Polizei bekommt auswärtige Unterstützung

Mit wie vielen Kräften die Berliner Polizei am Sonntag im Einsatz sein wird, konnte ein Sprecher am Donnerstag noch nicht sagen. Er verwies auf die am Freitag stattfindende Einsatzbesprechung. „Wir werden auch Unterstützung vom Bund und aus den anderen Bundesländern bekommen.“ In jedem Fall müsse man sich im Regierungsviertel und an den Flughäfen auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Außerdem ist im Westen Berlins mit Staus zu rechnen, weil Hertha BSC gegen den 1. FC Bayern im Olympiastadion spielt und auf dem Messegelände die Grüne Woche stattfindet.

„Wir werden sicherlich mit mehr Kräften im Einsatz sein, als an einem normalen Sonntag“, sagt Jens Schobranski, Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin. Ein Aufgabenschwerpunkt neben dem Schutz des Kanzleramts sei dabei die reibungslose Abwicklung des Flugverkehrs an den Flughäfen. „So eine hochrangig besetzte Konferenz ist auch für uns eine andere Dimension, auf die wir aber vorbereitet sind.“

Konferenz soll „Auftakt für Friedensgespräche“ sein

Ziel der Konferenz ist es, einen Friedensprozess in Libyen in Gang zu setzen. Derzeit gilt dort eine von Russland und der Türkei vermittelte Feuerpause. Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe waren zuvor in Moskau gescheitert. Die Bundesregierung dämpfte die Erwartungen an die Konferenz. Sie sei ein „Auftakt für Friedensgespräche“.