Libyen-Konferenz und Staatsbesuche in Berlin sorgen für Sperrungen

Khalifa Haftar bei seiner Ankunft am Sonnabend in Berlin. Der abtrünnige General und seine Truppen bekämpfen die von der UNO anerkannte Regierung in Tripolis.

Wegen der Libyen-Konferenz in Berlin sind Teile des Regierungsviertels abgesperrt. Mehrere Regierungschefs haben sich angemeldet, darunter Emmanuel Macron , Boris Johnson , Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin.

Berlin. Wegen der Libyen-Konferenz im Bundeskanzleramt sind Teile des Berliner Regierungsviertels seit dem Sonntagmorgen abgesperrt. Vom Hauptbahnhof gibt es keine Möglichkeit, über die Spree zu gelangen. Beamte der Polizei Baden-Württemberg sichern alle Brücken.

Auf der Spree hat die Berliner Wasserschutzpolizei Position bezogen. Touristen ziehen teils entnervt weiter. Auf den Dächern des Paul-Löbe-Hauses und des Kanzleramts sind Scharfschützen zu sehen. Am Kanzleramt weht die Flagge der Vereinten Nationen.

Vor den Absperrzäunen finden gleich mehrere Demonstrationen statt. So wird etwa vor dem Reichstagsgebäude für die Freiheit Algeriens protestiert. In unmittelbarer Nähe zum Kanzleramt haben sich etwa 200 Personen getroffen, um für die Freiheit der Kurden und gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu demonstrieren, der ebenfalls zur Konferenz erwartet wird. Linke Gruppen hatten im Vorfeld dazu aufgerufen. Die Demonstration ist durch einen Zaun gesichert und wird von mehreren Dutzend Polizisten und zivilen Sicherheitskräften beobachtet.

Insgesamt 4600 Polizisten seien am Sonntag in Berlin bei der Libyen-Konferenz, den Demonstrationen, bei der Grünen Woche und beim Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München im Einsatz, wie die Berliner Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Libyen-Konferenz in Berlin: Pariser Platz rund um US-Botschaft und Hotel Adlon gesperrt

Auch der Pariser Platz ist rund um die US-Botschaft und das Hotel Adlon gesperrt. Hotelgäste müssen eine Sicherheitskontrolle passieren. Zum Teil sind die Ausgänge des S- und U-Bahnhofs Brandenburger Tor geschlossen. Die U55 fährt an der Station Bundestag durch. Hinter dem Hotel Adlon wurden am Morgen schwarze Kolonnenfahrzeuge von der Polizei mit Spiegeln und Hunden auf Bomben untersucht.

Recep Tayip Erdogan vor dem Hotel Ritz Carlton am Potsdamer Platz in Berlin.

Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan kam um kurz nach 12 Uhr am Ritz Carlton am Potsdamer Platz an und ging kurz zu einem Absperrungsgitter, wo rund 200 seiner Anhänger auf ihn warteten. Sie schwenkten türkische Fahnen und sangen Lieder. Vereinzelt waren aber auch Buh-Rufe zu hören.

Erdogan zeigte sich seinen Anhängern unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen. Räumpanzer der Bundespolizei stehen rund um das Hotelgebäude. Auf den Dächern der umliegenden Hochhäuser haben Scharfschützen Position bezogen.

Libyen-Konferenz in Berlin mit Macron, Johnson, Erdogan, Putin und Pompeo

Die Konferenz ist hochrangig besetzt. Mehrere Staats- und Regierungschefs haben bereits ihr Kommen zugesagt – darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Großbritanniens Premier Boris Johnson, der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und Russlands Präsident Wladimir Putin. Allein für die zwei Letztgenannten gilt die höchste Sicherheitsstufe. Außerdem sind auch Vertreter aus China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA eingeladen, darunter auch US-Außenminister Michael Pompeo.

Um 13 Uhr beginnt zudem am Brandenburger Tor eine Demonstration. Der Zug führt über Unter den Linden und Friedrichstraße zum Checkpoint Charlie. Und im Bereich der Heerstraße und Reichsstraße ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, weil Hertha um 15.30 Uhr den FC Bayern München empfängt. Daneben findet zurzeit auch noch auf dem Messegelände die Grüne Woche statt.

„Wir werden sicherlich mit mehr Kräften im Einsatz sein als an einem normalen Sonntag“, sagt Jens Schobranski, Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin. Ein Aufgabenschwerpunkt neben dem Schutz des Kanzleramts sei dabei die reibungslose Abwicklung des Flugverkehrs an den Flughäfen. „So eine hochrangig besetzte Konferenz ist auch für uns eine andere Dimension, auf die wir aber vorbereitet sind.“

Autofahrer sollten Berliner Innenstadt wegen der Libyen-Konferenz meiden

Autofahrer sollten die Innenstadt am Sonntag meiden. Dort wird es umfangreiche Sperrungen geben. Teile des Regierungsviertels sind weiträumig abgesperrt, dazu gehören auch Abschnitte der Straße Unter den Linden, der Luisenstraße sowie der Straße des 17. Juni im Bereich des Brandenburger Tores. Wann und wie lange welche Strecken zwischen Regierungsviertel, Flughäfen und Botschaften der beteiligten Staaten gesperrt sind, lässt sich nach Angaben eines Polizeiführers im Vorfeld nicht genau bestimmen. „Die entsprechenden Maßnahmen werden spontan umgesetzt“, so der Beamte

Die Sicherheitsmaßnahmen betreffen nicht nur das Areal rund um das Kanzleramt, den Veranstaltungsort des Gipfels. Mit großem Aufwand geschützt werden müssen auch die Protokollstrecken, auf denen die Kolonnen der Teilnehmer von den Flughäfen zum Regierungsviertel unterwegs sein werden. Allein für die Staatspräsidenten von Russland, Wladimir Putin, von Frankreich, Emmanuel Macron, und der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, gilt die höchste Sicherheitsstufe, ebenso wie für den britischen Premierminister und die Vertreter der USA.

Regierungsviertel bekommt für Libyen-Konferenz eine Flugverbotszone

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wird über dem Regierungsviertel ein sogenanntes Flugbeschränkungsgebiet namens "ED-R Humboldt" eingerichtet. Der Deutschen Flugsicherung (DFS) zufolge habe es einen Radius von 30 nautischen Meilen (55 Kilometer) und reiche bis zu Flugfläche 100, das entspreche einer Höhe von ungefähr 3000 Metern. Die Einschränkungen gelten von Sonntag, 8 Uhr, bis Montag, 19 Uhr. In dem Gebiet seien Flüge einschließlich des Betriebs von Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen verboten.

Ausnahmen gelten für Staatsluftfahrzeuge, Flüge der Polizei, Flüge im Rettungs- und Katastrophenschutzeinsatz und Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) oberhalb von 8000 Fuß (rund 2400 Meter). Auch Passagier- und Frachtflüge zu den Flughäfen Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld seien nicht betroffen, so die DFS. Die Polizei weist darauf hin, dass Verstöße gegen die Einschränkungen eine Straftat seien.

Darüber hinaus werden mit Wärmebildkameras ausgestattete Hubschrauber der Bundespolizei das gesamte Geschehen aus der Luft überwachen. Auch mehrere Krankenhäuser sind bereits aufgefordert worden, Vorkehrungen für den Fall eines Falles zu treffen.

Straßen werden gesperrt, Gullys verschweißt, Scharfschützen postiert

Es gelten noch weitere Einschränkungen und Verkehrssperrungen. Besonders betroffen seien die Bereiche rund um den Flughafen Tegel und das Regierungsviertel. Auch das Befahren der Spree, unter anderem in Höhe des Bundeskanzleramtes, sei verboten, so die Polizei. Betroffen ist der Abschnitt vom Haus der Kulturen der Welt bis zur Marschallbrücke und an der Einfahrt zum Humboldthafen in der Zeit von 7 Uhr bis 21 Uhr.

Die Sicherheitsmaßnahmen begannen bereits am Sonnabend, als viele Gäste anreisten, und enden erst am Montag. Zum Teil müssen Straßen für die Fahrten der Staatsgäste vom Flughafen Tegel in die Innenstadt und das Regierungsviertel zeitweise gesperrt werden. Rund um das Bundeskanzleramt waren bereits am Freitag die meisten Straßen mit Gittern abgesperrt.

Hotels oder Botschaften, in denen die Staatsgäste untergebracht sind, werden noch einmal gesondert bewacht. Die Umgebung wird mit Sprengstoff-Suchhunden kontrolliert, Gullydeckel verschweißt und Scharfschützen der Polizei auf den Dächern postiert. Unbekannt ist bislang, in welchen Hotels die Gäste absteigen werden. Die Polizei macht dazu aus Sicherheitsgründen grundsätzlich keine Angaben. Inoffiziell hieß es am Freitag allerdings, die meisten Staats- und Regierungschefs würden unmittelbar nach Ende des Gipfels wieder abreisen.

Polizeipräsidentin Slowik: Einsätze fordern "bis an die Belastungsgrenze"

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik.

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik richtete sich am Sonntag in einer Mitteilung an ihre Einsatzkräfte. "Die Kurzfristigkeit, die Vielzahl an Staatsgästen, die dynamische Lage, die vielen Versammlungen, die wir selbstverständlich ebenfalls betreuen und schützen, das Fußballspiel im Olympiastadion und die Grüne Woche, all das zusammen fordert uns in absolut herausragendem Maße - bis an die Belastungsgrenze."

Der Einsatz unterstreiche, wie sehr Berlin als Metropole, als Bundeshauptstadt im weltweiten Fokus stehe. "Ich bin mir der außerordentlichen Belastung bewusst und bin umso dankbarer dafür, mich auf meine Kolleginnen und Kollegen, meine Polizei Berlin, trotz der Entbehrungen, die dieser Einsatz mit sich bringt, verlassen zu können."

GdP kritisiert kurzfristige Ansetzung des Gipfels

Deutliche Kritik an der Einsatzplanung kam am Freitag vom Berliner Landesverband der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Erst am Dienstag dieser Woche habe die Polizei von dem Libyen-Gipfel erfahren, monierte sie. „Es sollte der Bundesregierung schon klar sein, was eine derartige Konferenz an Sicherheitsvorkehrungen verlangt, und dass wir mal nicht so eben Tausende Einsatzkräfte parat haben“, kritisierte Stephan Kelm, Vize-Chef der Berliner GdP. Derartig kurzfristige Planungen erforderten ein „unglaubliches Improvisationstalent“, sagte Kelm. Auch Polizeisprecherin Vogt sprach von einer „ungewöhnlich hohen logistischen Herausforderung“.

Konferenz soll „Auftakt für Friedensgespräche“ sein

Ziel der Konferenz ist es, einen Friedensprozess in Libyen in Gang zu setzen. Derzeit gilt dort eine von Russland und der Türkei vermittelte Feuerpause. Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe waren zuvor in Moskau gescheitert. Die Bundesregierung dämpfte die Erwartungen an die Konferenz. Sie sei ein „Auftakt für Friedensgespräche“.

Mit der Libyen-Konferenz am Sonntag und den Sternfahrten der Bauern mit ihren Treckern müssen die Berliner das ganze Wochenende mit großen Verkehrsbehinderungen rechnen.