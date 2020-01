Mietendeckel sorgt weiter für Streit unter Parteien

Berlin. Das Mietendeckel-Gesetz, über das das Abgeordnetenhaus noch in diesem Monat entscheiden will, ist im Landesparlament weiter hochumstritten. Bei keinem anderen Thema wurde während der ersten Plenarsitzung des neuen Jahres am Donnerstag so heftig und teilweise laut debattiert. Die Positionen sind verhärtet, auch wenn Rot-Rot-Grün noch Änderungen auf den letzten Metern ankündigte.

"Sie wissen genau, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist", hielt Christian Gräff von der CDU-Fraktion den Regierungsfraktionen vor. "Sie gehen nicht nur für die Eigentümer, sondern auch für die Mieterinnen und Mieter ein maximales Risiko ein."

Viele Grüne und SPD-Mitglieder hätten der CDU gesagt: "Ein Glück, dass Ihr klagt", sagte Gräff. "Ich bin sehr gespannt, was Sie uns überhaupt vorlegen werden." Das Gesetz sei bisher mit jeder Änderung noch rechtsunsicherer geworden.

Gräff kündigte an, die CDU werde keine eigenen Änderungsanträge zum Mietendeckel-Gesetz stellen. "Wir werden darauf warten, was Sie hier vorlegen und gehen davon aus, dass wir danach das Verfassungsgericht von Berlin anrufen werden.

Iris Spranger von der SPD verteidigte hingegen das "Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung", wie es offiziell heißt. Sie räumte allerdings ein, es sei notwendig, am Mietendeckel noch eine "juristische Feinjustierung" vorzunehmen, bevor es im Abgeordnetenhaus dann beschlossen werden soll.