Gnabry zurück im Mannschaftstraining des FC Bayern

München. Kurz vor dem Rückrundenstart ist Serge Gnabry beim FC Bayern München ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, konnte der 24 Jahre alte Offensivspieler am Donnerstagvormittag bei der rund eineinhalbstündigen Übungseinheit das komplette Programm mit seinen Teamkollegen absolvieren. Drei Tage vor dem Bundesligaspiel bei Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr) war Gnabry auch beim abschließenden Trainingsspiel voll dabei. Der Nationalspieler hatte wegen Achillessehnenproblemen im Trainingslager in Katar pausieren müssen.

( dpa )