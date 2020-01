Ein Kleinflugzeug ist auf dem Flugplatz in Strausberg abgestürzt. Bei dem Unglück sind zwei Menschen gestorben.

Unglück Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Strausberg

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf dem Flugplatz in Strausberg (Märkisch-Oderland) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet. Die Maschine sei bei dem Unglück am Donnerstag vollständig ausgebrannt.

Mehr in Kürze