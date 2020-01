Einwohner: Speckgürtel wächst: Cottbus keine Großstadt mehr

Potsdam. Die Zahl der Brandenburger steigt vor allem wegen des Zuzugs ins Berliner Umland weiter an. Von Januar bis September 2019 zählte das Land insgesamt rund 8300 Einwohner mehr, wie das Amt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Damit lebten am 30. September vergangenen Jahres etwa 2,52 Millionen Menschen in dem Bundesland.

Besonders die an Berlin angrenzenden Gemeinden legten kräftig zu: Mehr als 998 000 Menschen wohnten zum Stichtag in den 51 Gemeinden des Berliner Umlands. Die Statistiker rechnen damit, dass der sogenannte Speckgürtel schon bald die Millionen-Schwelle knackt.

In mehr als der Hälfte der übrigen Brandenburger Gemeinden sank die Einwohnerzahl dagegen. Den größten Bevölkerungsverlust verzeichnete Cottbus, das bereits im Mai unter die Grenze von 100 000 Einwohnern rutschte und seinen Status als Großstadt verlor. Die Lausitzstadt zählte nach einem Minus von 567 Einwohnern Ende September nur noch rund 99 600 Einwohner.