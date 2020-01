Statistiker sehen geringsten Bevölkerungszuwachs seit 2011

Berlin. Der Wegzug zahlreicher Berliner nach Brandenburg bremst laut Statistikern den Bevölkerungszuwachs in der Hauptstadt. In den ersten drei Quartalen 2019 sei Berlin nur noch um 11 700 Menschen gewachsen, auf rund 3,65 Millionen Einwohner. "Das ist der geringste Bevölkerungszuwachs seit dem Zensus 2011", teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Demnach hält der Trend an, dass vor allem deutsche Bürger ins Umland abwandern: 12 600 von ihnen zogen zwischen Januar bis Ende September 2019 ins Nachbarbundesland. "Der Rückgang der deutschen Bevölkerung wird weiterhin durch das Wachstum der ausländischen Bevölkerung mehr als ausgeglichen", so die Statistiker.

