Der gescheiterte Kauf eines Hauses durch die „Diese eG“ an der Rigaer Straße in Friedrichshain kommt den Bezirk teuer zu stehen.

Berlin. Bei einer Ausschusssitzung am Mittwochabend hat Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) die Kosten dargelegt, die dem Bezirk aus dem gescheiterten Kauf eines Hauses an der Rigaer Straße in Friedrichshain durch die Genossenschaft „Diese eG“ entstanden sind.