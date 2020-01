Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Berlin. Ein 22-Jähriger ist im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg von hinten mit einer gefüllten Bierflasche auf den Kopf geschlagen und ausgeraubt worden. Die zwei unbekannten Täter sollen dem Mann am Mittwochabend Geld aus seiner Hosentasche gezogen haben und dann weggelaufen sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann erlitt Kopfverletzungen und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.