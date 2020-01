Berlin. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf einer Kreuzung in Berlin-Friedrichshain sind zwei Menschen verletzt worden. Bei dem Unfall am Mittwochabend auf der Kreuzung Frankfurter Tor überschlug sich eines der Fahrzeuge, wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen sagte. Beide Verletzen kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Details zu den Unfallbeteiligten machte die Feuerwehr nicht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

( dpa )