Künstliche Intelligenz in Berlin: Neues Zentrum entsteht

Am Salzufer in Berlin fusionieren zwei bestehende Forschungszentren für Künstliche Intelligenz zu dem neuen Institut „Bifold“.

Berlin. Das Computerhirn lag ziemlich daneben. Die Maschine scannte Michael Müllers Gesicht und ordnete dann dem Regierenden Bürgermeister das Alter „Ende 20“ zu. Das amüsierte den Sozialdemokraten. „Da sieht man, dass bei der Künstlichen Intelligenz noch Luft nach oben ist“, sagte der 55-Jährige.

Die KI zu verbessern, wird eine der wichtigen Aufgaben für Berliner Wissenschaftler sein. Müller und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) waren am Mittwoch ans Salzufer gekommen, um das Fundament für einen neuen Forschungsleuchtturm zu legen.

Zwei bestehende KI-Forschungszentren an der Technischen Universität (TU) bündeln ihre Kräfte und fusionieren unter dem Namen „Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data“ (Bifold), zu deutsch: Institut für die Grundlagen des Lernens und Daten. Der Bund stockt seine Förderung um 18 Millionen Euro auf und gibt jetzt 32 Millionen Euro für die KI-Forschung zwischen 2019 und 2023. „Wir wollen die Besten der Welt hierherholen“, sagte die Ministerin.

Das Land Berlin finanziert acht zusätzliche Professuren, um Big Data, maschinelles Lernen und andere Themen der Künstlichen Intelligenz voranzubringen. Müller freute sich über die Hilfe des Bundes: „Die Bundesregierung hat erkannt, dass es in Berlin eine Grundlage gibt, um gemeinsam erfolgreich zu sein“, sagte der Regierende. Jedes zweite neue Unternehmen im Bereich der KI arbeite in Berlin. Karliczek lobte Berlin als „Stadt der Chancen“.

Künstliche Intelligenz: öffentliche und private Investitionen bei drei Milliarden Euro

Insgesamt hat der Bund im Rahmen seiner KI-Strategie die Förderung von 64 Millionen Euro jetzt verdoppelt und finanziert auch an anderen deutschen Universitäten KI-Zentren. Insgesamt bezifferte die Ministerin öffentliche und private Investitionen in die Künstliche Intelligenz auf drei Milliarden Euro.

Die KI werde das Leben der Zukunft immer stärker durchdringen, machten die Experten bei der Präsentation deutlich. Digitale Medizin, Mobilität, Gesichtserkennung, Vorhersage von Überflutungen - die Einsatzbereiche gehen ineinander über. Ministerin Karliczek wies aber auf ein Imageproblem hin: Der Begriff Künstliche Intelligenz sei für viele Menschen „angstbehaftet“, sagte die Christdemokratin. Deshalb müsse Deutschland führend werden in Entwicklung und Vermarktung vertrauenswürdiger KI. Das werde in der Zukunft ein wichtiger Wettbewerbsvorteil sein, ist Karliczek überzeugt.

TU-Präsident Christian Thomsen betonte die Bedeutung staatlich geförderter Forschung. Man dürfe die Entwicklung intelligenter Systeme nicht allein privaten Unternehmen überlassen: „Die Frage, wie Algorithmen funktionieren, ist total wichtig“, sagte Thomsen. Unternehmen legten das jedoch nicht offen.

Professor Volker Markl, einer der beiden Direktoren des neuen Bifold, lobte die Kombination von Big Data und maschinellem Lernen, die im neuen Institut möglich werde. Es gehe darum, die Algorithmen in ganz realen Anwendungen zu verarbeiten. Sein Co-Direktor Klaus-Robert Müller sagte, Deutschland brauche dringend Experten für das maschinelle Lernen. Der Hochschullehrer beschrieb das große Interesse von jungen Leuten am Thema KI und lobte das Land, das die Ausbildungskapazitäten mit neuen Professuren erweitere. Vor einigen Jahren saßen in seiner Vorlesung 50 Studierende. Inzwischen seien 637 registriert.