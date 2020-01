Plattenhardt nicht im Hertha-Training: Maier fällt aus

Berlin. Herthas Linksverteidiger Marvin Plattenhardt kann derzeit die Vorbereitung auf das erste Bundesliga-Rückrundenspiel nicht mit bestreiten. Der 27-Jährige laboriert an einem Infekt und war am Mittwoch nicht beim Training dabei. Definitiv fehlen wird am Sonntag im Spiel gegen den FC Bayern Arne Maier, der sich im Trainingslager in den USA erneut am Knie verletzt hatte. "Wir sind sehr optimistisch, dass er bald wieder mit trainieren kann", sagte Assistenztrainer Alexander Nouri. Für den Kader gegen Bayern aber komme Maier noch nicht infrage.

Wie Maier absolvierte auch Salomon Kalou am Mittwoch nur eine Laufeinheit. "Er muss einfach individuell aufholen und Anschluss finden", bemerkte Nouri. Der 34 Jahre alte Routinier Kalou spielt in den Planungen von Cheftrainer Jürgen Klinsmann für die Rückrund keine Rolle mehr. Der Ivorer wurde schon für das Trainingscamp freigestellt und kann sich einen neuen Verein suchen.

"Wir fühlen uns bereit, wir haben gut gearbeitet", sagte Nouri zum Spiel des Tabellen-Zwölften Hertha gegen den Dritten FC Bayern: "Wir kümmern uns um die Strategie, möglichst viele Spiele zu gewinnen." 19 Punkte seien noch keine Sicherheit, unterstrich der Klinsmann-Assistent. Jetzt komme es darauf an, "mit Herz und Mut das auf den Platz zu bringen", was man sich in der kurzen Winterpause erarbeitet haben. "Du musst unglaublich gut verteidigen gegen die Bayern. Du musst Leidensfähigkeit auf den Platz bringen, aggressiv am Mann sein und gute Umschaltmomente haben", sagte Nouri.