Leipziger Straße (Mitte): Etwa 100 Personen versuchen Lokal in Mitte zu stürmen

Politiker trafen sich in einem Lokal in Mitte zu einer Gesprächsrunde. Etwa 100 Personen versuchten gewaltsam, dort einzudringen.

Leipziger Straße Vermummte versuchen, Lokal in Mitte zu stürmen

Zu einem großen Polizeieinsatz ist es Dienstagnachmittag gegen 17.50 Uhr in Mitte gekommen: Bis zu 100 Personen versammelten sich am U-Bahnhof Spittelmarkt. Als die Gruppe die Leipziger Straße betrat, wurden Parolen skandiert und Pyros gezündet. Auf die Aufforderungen der Polizei, das zu unterlassen, reagierten sie nicht. Eine Versammlungsleitung konnte laut Polizei nicht erkannt werden.

Leipziger Straße: Vermummte versuchten gewaltsam ins Lokal zu kommen

Das Ziel der Gruppe war ein Lokal an der Leipziger Straße, dort trafen sich mehrere Mitglieder einer Partei zu einer Gesprächsrunde. Ungefähr 80 Teilnehmende blieben vor dem Haupteingang, während die anderen zu einem Nebeneingang des Lokals an der Markgrafenstraße gingen. Einige Personen begannen sich zu vermummen und versuchten gewaltsam, über diesen Nebeneingang in das Lokal zu gelangen. Sie versuchten u.a. die Türen aufzudrücken. Polizisten gelang es, die gewaltsame Gruppe abzudrängen.

Personen verstecken sich hinter Transparenten

Danach versuchten die Personen sich dem Eingang zu nähern, indem sie sich hinter Transparenten versteckten. Die Polizei konnte auch das unterbinden. Einige Stunden später - gegen 21 Uhr - versuchten erneut vier Personen in das Objekt einzudringen, was ebenfalls verhindert wurde. Kurz darauf wurde die unangemeldete Kundgebung für beendet erklärt und die Teilnehmenden verließen den Ort. Gegen 23 Uhr war der Polizeieinsatz vorerst beendet. Es wurden Strafermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Steine gegen Lokal geworfen

Gegen 0.30 Uhr warfen nach ersten Erkenntnissen zwei Unbekannte mehrere Steine gegen die Fensterfront des Lokals an der Leipziger Straße. Es wurden fünf Fenster beschädigt. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Ob ein Zusammenhang zur vorherigen nicht angemeldeten Versammlung besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt.