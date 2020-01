Traktoren-Demo: Bauern legen erneut Berlin lahm

Am Wochenende ist Berlin fest in der Hand von demonstrierenden Bauern.

Pünktlich zur Grünen Woche finden an diesem Wochenende wieder Traktoren-Sternfahrten in Berlin statt – Hupkonzert und Staus inklusive.

Berlin. Es ist die erste große Demonstration, die 2020 den Verkehr in Berlin zum Erliegen bringen wird: Landwirte aus mehreren Bundesländern haben für dieses Wochenende – genauer gesagt: für Freitag und Sonnabend – große Traktoren-Sternfahrten angekündigt. Erwartet werden Tausende wütende Bauern.

Zuletzt fand Ende November eine Traktoren-Sternfahrt durch Berlin statt. Damals wurden rund 8600 Traktoren von der Polizei gezählt. Aus allen Himmelsrichtungen kommend durchquerten sie stundenlang die Stadt, um sich rund um die Siegessäule zusammenzufinden und dort gemeinsam zu demonstrieren. Gegen die Agrarpolitik in Deutschland – neue Umweltvorgaben, strengere Düngeregeln und Billigpreise im Supermarkt für Fleisch, Wurst und Milch – und für mehr Respekt. Damals mussten sich nicht nur Autofahrer in Geduld üben – der Verkehr stand quasi still. Auch das Hupkonzert strapazierte die Nerven der Berliner.

Bauern planen zwei Tage langen Protest in Berlin

An diesem Wochenende wird sich Berlin dann gleich zwei Tage in den Händen von wütenden Bauern befinden. Am Freitag findet die erste Traktoren-Sternfahrt statt. Das Motto: „Land schafft Verbindung – wir rufen zu Tisch“. Aus ganz Deutschland werden Landwirte erwartet, die mit ihren Traktoren anreisen. Zwischen 11 und 19 Uhr gehören ihnen dann die Straßen der Hauptstadt. Die Sternfahrt endet auf der Straße des 17. Juni gegenüber der Technischen Universität.

Ziel der Traktoren-Sternfahrt wird die Straße des 17. Juni sein.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Da auch zu der diesjährigen Traktoren-Sternfahrt Tausende Bauern erwartet werden, wird unter anderem die Straße des 17. Juni in beide Richtungen zwischen Ernst-Reuter-Platz und Großer Stern gesperrt. Hierzu werden Halteverbotsbereiche von Donnerstagabend an ab 18 Uhr bis Freitagabend 19 Uhr eingerichtet. Am Tag der Demonstration wird die Straße des 17. Juni zwischen Ernst-Reuter-Platz und Großer Stern gesperrt.

Motto: „Wir haben es satt!“

Am Sonnabend sollen ab 7.30 Uhr morgens die Traktoren rollen, es findet eine zweite Sternfahrt statt. Das Motto der Demonstration: „Wir haben es satt!“. Aus Norden, Süden und Osten werden die Traktoren durch die Stadt fahren. Zielpunkt: erneut die Straße des 17. Juni. Von dort aus finden dann zwei Demonstrationsfahrten statt, die erste um 10 Uhr, die zweite um 12.30 Uhr.

Die Polizei Berlin empfiehlt, den Bereich an beiden Tagen sehr weiträumig zu umfahren und auf öffentliche Verkehrsmittel, insbesondere U- und S-Bahn, auszuweichen.

Traktor-Demonstration in Berlin: die Routen für Freitag:

Drei Routen sind laut Verkehrsinformationszentrale für Freitag angekündigt:

Route Nord: Landesgrenze B2 Dorfstraße, Malchower Chaussee, Berliner Allee, Ostseestraße, Wisbyer Straße, Bornholmer Straße, Osloer Straße, Seestraße, Amrumer Straße, Föhrer Straße, Putlitzbrücke, Stromstraße, Lessingstraße, Bachstraße, Straße des 17. Juni.

Landesgrenze B2 Dorfstraße, Malchower Chaussee, Berliner Allee, Ostseestraße, Wisbyer Straße, Bornholmer Straße, Osloer Straße, Seestraße, Amrumer Straße, Föhrer Straße, Putlitzbrücke, Stromstraße, Lessingstraße, Bachstraße, Straße des 17. Juni. Route Süd: Landesgrenze B96 Kirchhainer Damm, Lichtenrader Damm, Mariendorfer Damm, Tempelhofer Damm, Platz der Luftbrücke, Mehringdamm, Wilhelmstraße, Hallesches Ufer, Potsdamer Brücke, Reichpietschufer, Von-der-Heydt-Straße, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee, Großer Stern, Straße des 17. Juni.

Landesgrenze B96 Kirchhainer Damm, Lichtenrader Damm, Mariendorfer Damm, Tempelhofer Damm, Platz der Luftbrücke, Mehringdamm, Wilhelmstraße, Hallesches Ufer, Potsdamer Brücke, Reichpietschufer, Von-der-Heydt-Straße, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee, Großer Stern, Straße des 17. Juni. Route West: Landesgrenze B5 Hamburger Chaussee, B2 Heerstraße, Theodor-Heuss-Platz, Kaiserdamm, Bismarckstraße, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni.

Traktor-Sternfahrt der Bauern in Berlin: die Routen am Sonnabend:

Drei Routen sind laut Verkehrsinformationszentrale Berlin angekündigt:

Die Route Ost (Abfahrt 7:30 Uhr) beginnt auf dem Gewerbegebiet Vogelsdorf und führt über Alt-Mahlsdorf, Alt-Kaulsdorf, Alt-Biesdorf und Alt-Friedrichsfelde auf die Frankfurter Allee. Von dort geh es weiter über die Karl-Marx-Straße, Alexanderstraße, Grunerstraße, Mühlendamm, Gertraudenstraße, Leipziger Straße, Potsdamer Platz, Potsdamer Straße, Reichpietschufer, Von-der-Heydt-Straße, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee bis zum Großen Stern und die Straße des 17. Juni.

Es werden Tausende Bauern zur Sternfahrt am Wochenende erwartet.

Foto: Reto Klar