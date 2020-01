Sternfahrt der Bauern nach Berlin: Wo die Trecker durch die Stadt fahren

Blockaden in Berlin: Warum die Bauern so wütend sind

Pünktlich zur Grünen Woche finden am Freitag und Sonnabend wieder Traktoren-Sternfahrten in Berlin statt – Staus inklusive.

Zahlreiche Bauern haben sich am Freitag mit Traktoren zu einer Sternfahrt nach Berlin aufgemacht.

Berlin. Am Freitagmorgen haben in Brandenburg die Bauernproteste begonnen. Landwirte machten sich mit knapp 100 Traktoren auf den Weg nach Berlin, um gegen neue Düngevorschriften und für "faire Lebensmittelpreise" zu demonstrieren. Laut Polizei Brandenburg sind die Bauern auf drei Routen auf dem Weg nach Berlin. Ein Drittel der Traktoren stamme aus Schleswig-Holstein. Die Polizei erwartet, dass die Traktoren gegen 11 Uhr in der Hauptstadt ankommen.

Die Polizei in Berlin erwartet große Verkehrseinschränkungen, wie ein Sprecher der Behörde bereits Mitte der Woche sagte. Am Freitag werde es am späten Vormittag voraussichtlich zu großen Behinderungen kommen. Über drei Routen aus Norden, Süden und Westen wollen die Landwirte zur Straße des 17. Juni fahren. Deswegen wird die Straße in beiden Richtungen zwischen Ernst-Reuter-Platz und Großer Stern gesperrt. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Angemeldet ist die Kundgebung von 11.00 bis 19.00 Uhr.

Traktoren-Sternfahrten der Bauern in Berlin - Grafik vergrößern

Traktoren-Sternfahrten: Diese Bündnisse demonstrieren

Zu den beiden Traktoren-Sternfahrten rufen zwei verschiedene Bündnisse auf, die unterschiedliche Ziele verfolgen. Am Freitag demonstriert das Bündnis „Land schafft Verbindung“ zwischen 11 und 19 Uhr auf den Straßen Berlins. Sternförmig werden sie aus allen Himmelsrichtungen von Brandenburg aus bis zur Straße des 17. Juni fahren.

"Land schafft Verbindung" ist aus einer Facebook-Gruppe hervorgegangen, agiert unabhängig von Verbänden und Parteien, ist laut dem Sprecher des LSV Deutschland, Dirk Andresen, ein Verein in Gründung auf Bundesebene und hat einen kommissarischen Beirat mit 34 Mitgliedern, welcher die Interessen der Bewegung vertritt. Die Teilnehmer setzen sich sowohl aus Öko-Bauern wie aus konventionellen Bauern zusammen. Sie demonstrieren eigenen Angaben nach „gegen ideologisch anmutende Gesetzespakete“ der Bundesregierung. Im Zentrum des Protests steht das Agrarpaket der Bundesregierung. Die Polizei Brandenburg teilte mit, dass rund 500 Traktoren zur Sternfahrt erwartet werden.

Am Sonntag droht in Berlin erneut Verkehrschaos - wegen des Libyen-Kongresses

Bauern demonstrieren in Berlin: Zwei Sternfahrten

Am Sonnabend ruft dann das Bündnis „Wir haben es satt“ ebenfalls zu einer Traktoren-Sternfahrt samt Demonstration auf. Tausende Landwirte sowie Klima- und Tierschützer wollen dann für eine umweltfreundlichere Agrarpolitik protestieren.

Das Bündnis, zu dem sich rund 100 Organisationen zusammengeschlossen haben, fordert eine neue Verteilung der EU-Agrarsubventionen. Es gehe darum, jährlich 60 Milliarden Euro für Landwirte in der EU so zu verteilen, dass sie Umwelt-, Naturschutz- und Klima-Maßnahmen unterstützen und das Tierwohl voranbringen könne. Erwartet werden am Sonnabend bis zu 15.000 Teilnehmer.

Traktoren stehen am Brandenburger Tor. Mehrere Tausend Bauern aus ganz Deutschland demonstrieren in Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, spricht bei einer Protestaktion von Bauern gegen das Agrarpaket der Bundesregierung vor dem Brandenburger Tor. Foto: dpa

Schon am Morgen hatten zahlreiche Traktoren die Berliner Innenstadt erreicht. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Auch Kinder nahmen an der Demonstration teil. Foto: Annegret Hilse / Reuters

Die Traktoren sorgten für massive Verkehrsbehinderungen in ganz Berlin. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Traktoren mit Protestplakaten mit der Aufschrift "Gute lokale Speisen-Nur zu fairen Preisen" (l) und "Gemeinsam statt gegeneinander" stehen vor dem Reichstagsgebäude, dem Sitz des Deutschen Bundestages, bevor sie an einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor teilnehmen. Foto: dpa

Kleiner Trecker am Brandenburger Tor symbolisieren den Bauern-Nachwuchs. Foto: Jessica Pillatzki

Zahlreiche Trecker stehen bei einer Protestaktion von Bauern auf der Straße des 17. Juni vor der Siegessäule. Foto: dpa

Viele Landwirte waren schon am Montag aufgebrochen, um am Dienstag in Berlin anzukommen. Foto: Soeren Stache / dpa

Auf allen großen Einfallstraßen tuckerten die Trecker in Richtung Berliner Innenstadt. Foto: Soeren Stache / dpa



Fast noch in der Nacht erreichten die ersten Landwirte das Brandenburger Tor. Foto: Paul Zinken / dpa

Viele waren schon im Dunkeln aufgebrochen, um an der Kundgebung am Brandenburger Tor teilzunehmen. Foto: Julian Stähle / dpa



Sternfahrt der Bauern strapazierte im November Nerven der Berliner

Zuletzt fand Ende November eine Traktoren-Sternfahrt durch Berlin statt. Damals wurden rund 8600 Traktoren von der Polizei gezählt. Aus allen Himmelsrichtungen kommend durchquerten sie stundenlang die Stadt, um sich rund um die Siegessäule zusammenzufinden und dort gemeinsam zu demonstrieren.

Gegen die Agrarpolitik in Deutschland – neue Umweltvorgaben, strengere Düngeregeln und Billigpreise im Supermarkt für Fleisch, Wurst und Milch – und für mehr Respekt. Damals mussten sich nicht nur Autofahrer in Geduld üben – der Verkehr stand quasi still. Auch das Hupkonzert strapazierte die Nerven der Berliner.

Bauern planen zwei Tage langen Protest in Berlin

Ziel der Traktoren-Sternfahrt wird die Straße des 17. Juni sein.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Da zu der Traktoren-Sternfahrt am Freitag Tausende Bauern erwartet werden, wird unter anderem die Straße des 17. Juni in beide Richtungen zwischen Ernst-Reuter-Platz und Großer Stern gesperrt. Hierzu werden Halteverbotsbereiche von Donnerstagabend an ab 18 Uhr bis Freitagabend 19 Uhr eingerichtet. Am Tag der Demonstration wird die Straße des 17. Juni zwischen Ernst-Reuter-Platz und Großer Stern gesperrt.

Am Sonnabend sollen ab 7.30 Uhr morgens dann wieder die Traktoren rollen, es findet eine zweite Sternfahrt statt. Aus Norden, Süden und Osten werden die Traktoren durch die Stadt fahren. Zielpunkt: erneut die Straße des 17. Juni. Von dort aus finden dann zwei Demonstrationsfahrten statt, die erste um 10 Uhr, die zweite um 12.30 Uhr.

Die Polizei Berlin erwartet an diesem Tag erhebliche Behinderungen entlang der Routen. Im Bereich der Straße des 17. Juni seien zwischen Ernst-Reuter-Platz und Großer Stern umfangreiche Halteverbotszonen eingerichtet. Es wird geraten, an den Tagen komplett auf das Auto zu verzichten und U-Bahn sowie S-Bahn zu nutzen. Im Bus- und Straßenverkehr sei mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.

Foto: VIZ Berlin

Traktor-Demonstration der Bauern in Berlin – die Routen für Freitag:

Drei Routen sind laut Verkehrsinformationszentrale für Freitag angekündigt:

Route Nord: Landesgrenze B2 Dorfstraße, Malchower Chaussee, Berliner Allee, Ostseestraße, Wisbyer Straße, Bornholmer Straße, Osloer Straße, Seestraße, Amrumer Straße, Föhrer Straße, Putlitzbrücke, Stromstraße, Lessingstraße, Bachstraße, Straße des 17. Juni.

Route Süd: Landesgrenze B96 Kirchhainer Damm, Lichtenrader Damm, Mariendorfer Damm, Tempelhofer Damm, Platz der Luftbrücke, Mehringdamm, Wilhelmstraße, Hallesches Ufer, Potsdamer Brücke, Reichpietschufer, Von-der-Heydt-Straße, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee, Großer Stern, Straße des 17. Juni.

Route West: Landesgrenze B5 Hamburger Chaussee, B2 Heerstraße, Theodor-Heuss-Platz, Kaiserdamm, Bismarckstraße, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni.

Es werden Tausende Bauern zur Sternfahrt am Wochenende erwartet.

Foto: Reto Klar

Traktor-Sternfahrt der Bauern in Berlin – die Routen am Samstag:

Drei Routen sind laut Verkehrsinformationszentrale Berlin angekündigt:

Die Route Ost (Abfahrt 7:30 Uhr) beginnt auf dem Gewerbegebiet Vogelsdorf und führt über Alt-Mahlsdorf, Alt-Kaulsdorf, Alt-Biesdorf und Alt-Friedrichsfelde auf die Frankfurter Allee. Von dort geh es weiter über die Karl-Marx-Straße, Alexanderstraße, Grunerstraße, Mühlendamm, Gertraudenstraße, Leipziger Straße, Potsdamer Platz, Potsdamer Straße, Reichpietschufer, Von-der-Heydt-Straße, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee bis zum Großen Stern und die Straße des 17. Juni.

Um circa 10 Uhr sollen sich dann alle drei Routen am Großen Stern treffen. Von dort fahren die Traktoren gemeinsam durch die Stadt. Die Route soll durch Mitte führen: Yitzhak-Rabin-Straße, Scheidemannstraße, Dorotheenstraße, Wilhelmstraße, Unter den Linden, Glinkastraße, Französische Straße, Werderscher Markt, Schloßplatz, Breite Straße, Gertraudenstraße, Leipziger Straße, Potsdamer Straße, Ben-Gurion-Straße, Tiergartenstraße, Hofjägerallee und zurück zum Großen Stern über die Straße des 17. Juni bis hin zum Brandenburger Tor. Die Straßen im Bereich des Brandenburger Tors – Straße des 17. Juni ab Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße – sind ab 9 Uhr gesperrt.

– Straße des 17. Juni ab Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße – sind ab 9 Uhr gesperrt. Um 12 Uhr findet am Brandenburger Tor die Auftaktkundgebung statt.

statt. Ab circa 12:30 Uhr findet dann ein erneuter Aufzug statt, der über die Straßen der Stadt führen wird: Ebertstraße, Hannah-Arendt-Straße, Wilhelmstraße, Behrenstraße, Friedrichstraße, Weidendammer Brücke, Friedrichstraße, Reinhardtstraße, Luisenstraße, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, Yitzhak-Rabin-Straße, Straße des 17. Juni, Brandenburger Tor.

Auch Sonntag gibt es noch keine Entwarnung für die Berlinerinnen und Berliner. Dann tagt die Libyen-Konferenz in Berlin - mit zahlreichen Staatschefs und umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen.