So feiert die Sparkasse ins neue Jahr

Der Vorstandschef der Berliner Sparkasse, Johannes Evers, hat am Dienstagabend auf dem Neujahrsempfang seines Instituts in Mitte die Bedeutung des Handwerks für die weitere Entwicklung der Stadt betont. „Die Handwerksbetriebe sind ein Wachstumsfaktor. Das Berliner Handwerk ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor: 200.000 Beschäftigte, 10.000 Auszubildende, rund 30.000 Betriebe“, sagte Evers vor rund 400 Gästen. Die Sparkasse selbst gilt als größter Finanzierer von kleinen und mittleren Betrieben in der Hauptstadt.

Mit Blick auf die Wirtschaft in Berlin sagte Evers, die Rahmendaten böten durchaus Anlass zu vorsichtiger Zuversicht. „Berlin dürfte mit rund zwei Prozent Wirtschaftswachstum auch in 2020 zum wiederholten Mal stärker wachsen als Deutschland insgesamt“, sagte er. Nach der Absage von Google habe Berlin Siemens für Großinvestitionen gewonnen, Amazon expandiere und Tesla wolle seine Gigafabrik am Stadtrand bauen, so Evers. Das Wachstum sei nötig, damit Berlin auf eigenen Beinen stehen könne.

Bei dem Empfang begrüßte Evers unter anderem Handwerkskammer-Präsidentin Carola Zarth, VBKI-Präsident Markus Voigt, den Präsidenten des Abgeordnetenhauses Ralf Wieland (SPD) sowie die Fraktionsvorsitzenden Antje Kapek (Grüne) und Burkard Dregger (CDU). Auch Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) feierte mit.

Den vom Senat beschlossenen Mietendeckel kritisierte der Sparkassen-Chef. „Wer eine wachsende Stadt will, der muss auch Platz für die Menschen schaffen, die das Wachstum schaffen“, sagte Evers. Der Mietendeckel hingegen schütze vor allem den Bestand.