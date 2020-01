Konzert: Tenacious D live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Max-Schmeling-Halle Tenacious D live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Tenacious D - das sind Jack Black und Kyle Gass, zwei US-Schauspieler und Musiker, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Welt mit ausgefeilten Gitarrensoli, Falsettgesang und den besten Songs aller Zeiten zu retten. Dazu gründeten sie 1994 die komödiantische Rockband Tenacious D. Nun kehren die zwei Rockgötter im Februar 2020 zurück auf die großen Bühnen der Republik und spielen am 17. Februar in Berlin. Im Gepäck haben Black und Gass eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie „Tribute“ und „Wonderboy".

Wo wird Tenacious D auftreten?

Das Konzert finden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Konzert von Tenacious D sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (17. Februar) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Setlist - Welche Songs wird Tenacious D spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielten Tenacious D bei ihrem Konzert am 25. Oktober in San Francisco:

Hope Making Love Take us into space Fuck Yo-Yo Ma Daddy Ding Dong Robot Colors JB JR Rap Woman Time Save the World Post-Apocalypto Theme (Reprise) I'm Roasted Rize of the Fenix Low Hangin' Fruit Sax-a-Boom Roadie Dude (I Totally Miss You) Friendship Kickapoo Beelzeboss (The Final Showdown) The Metal Dio Wonderboy Tribute Double Team

Zugabe:

Fuck Her Gently

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Tenacious D live in der Max-Schmeling-Halle, Montag, 17. Februar 2020, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin