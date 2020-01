Konzert: Slipknot live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Andrea Berg spielt am 17. Februar in Berlin

Slipknot spielt am 17. Februar 2020 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Slipknot live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Anfang 2020 kommt die US-Metalband Slipknot mit der polnischen Band Behemoth als Special Guest nach Deutschland und spielt am 17. Februar in Berlin. Im Gepäck haben Frontmann Corey Taylor und Co. Songs aus ihrem aktuellen Album „We Are Not Your Kind“ und eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Wait and Bleed" und "Surfacing".

„Es fühlt sich großartig an, mit einer ausgedehnten Tournee nach Europa zurückzukehren", sagte Corey Taylor. "Egal wie oft wir herkommen, wir kriegen einfach nicht genug! Es gibt noch so viele Städte, in denen wir gerne spielen würden. Sicher ist: Das Publikum ist eines der besten der Welt“.

Slipknot haben sich über die Jahre zu einem kulturellen Phänomen entwickelt und auch dem am 9 August 2019 erschienenen „We Are Not Your Kind“ weltweit erneut die Spitzen der Charts erklommen. Das Video zur Lead-Single „Unsainted“ war sofort in den weltweiten YouTube Trends auf Platz 1.

Wo wird Slipknot in Berlin auftreten?

Die Show findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja und nein, auf der Internetseite der Veranstalter sind derzeit keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Wer sich auf der Internetseite für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden. Premium-Tickets gibt es noch für das Konzert zu einem Preis von 129 Euro (zzgl. Gebühren).

Wann geht es in der Mercedes-Benz Arena los?

Der Einlass startet am Montag (17. Februar) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.30 Uhr.

Welche Songs wird Slipknot in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Slipknot bei ihrem Konzert am 6 Dezember in Bogota/Kolumbien:

People = Shit (sic) Get This Unsainted Before I Forget Solway Firth The Heretic Anthem Psychosocial The Devil in I Prosthetics Vermilion Wait and Bleed Sulfur All Out Life Duality

Zugabe:

Spit It Out Surfacing

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Slipknot live in der Mercedes-Benz Arena, Montag, 17. Februar 2020, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.