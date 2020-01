Berlin. Nach einem Brand in seiner Wohnung in Berlin-Wilmersdorf ist ein 73-jähriger Mann gestorben. Am Montagnachmittag bemerkte ein Anwohner im Erdgeschoss des Hauses in der Schaperstraße Qualm und Brandgeruch, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach löschten Feuerwehrleute die Flammen und brachten den lebensgefährlich verletzten Mann ins Krankenhaus. Dort erlag er in der Nacht zu Dienstag seinen Verletzungen. Die Brandursache war zunächst unklar.

( dpa )