Kriminalität "Schwere staatsgefährdende Tat": Razzia auch in Berlin

Berlin. Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gibt es in mehreren Bundesländern Durchsuchungen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstagmorgen auf Twitter mit. Durchsuchungen gebe es in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.

Weitere Einzelheiten gab die Behörde zunächst nicht bekannt.