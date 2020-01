50-Jähriger vor Gericht: Mann nach Streit erstochen?

Berlin. Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 51 Jahre alten Mannes im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf beginnt am Dienstag (9.15 Uhr) vor dem Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Beide Männer sollen den Ermittlungen zufolge gemeinsam in einem illegalen Zeltlager an der A115 gelebt haben. Dort sei es im August 2019 zu dem tödlichen Streit gekommen.

Der 50-jährige Angeklagte soll mehrfach mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben. Passanten hätten später die Leiche neben einer Bahntrasse entdeckt. Der Angeklagte muss sich unter anderem wegen Totschlags verantworten. Für den Prozess sind neun Tage angesetzt.