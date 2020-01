Arbeitsmarkt Mehr Beschäftigte in Berlin: Geringere Erwartungen an 2020

Berlin. Die Zahl der Beschäftigen in Berlin ist 2019 weiter gestiegen. Für die Zukunft sehen die Experten der Arbeitsagentur allerdings eine Reihe von Aufgaben, die wichtiger werdende Qualifizierung von Arbeitslosen ist nur eine davon. Auf dem Arbeitsmarkt war die Entwicklung im vergangenen Jahr günstig: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag im Oktober bei rund 1 564 600, ein Plus von 53 500 oder 3,7 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur am Montag mitteilte.

Davon bekamen rund 23 000, also 45 Prozent, eine Teilzeitstelle, die Mehrzahl arbeitete in Vollzeit. Bei den zusätzlichen Beschäftigten erwarten die Arbeitsmarktexperten für das laufende Jahr allerdings nur noch ein Plus 29 000 (1,9 Prozent) für die Hauptstadt.