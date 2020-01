Fridays for Future demonstriert an Berliner Siemens-Standort

Die Klimaschutz-Bewegung kündigt Proteste in 15 Städten gegen die Beteiligung von Siemens an einem Kohleminen-Projekt in Australien an.

Berlin. Mit bundesweiten Demonstrationen erstmals auch am Montag protestiert die Klimaschutzbewegung Fridays for Future gegen die Entscheidung von Siemens, an seiner Beteiligung an einem gigantischen Kohleförderprojekt in Australien festzuhalten. Siemens-Chef Joe Kaeser hatte via Twitter erklärt, der Konzern habe alle möglichen Optionen geprüft, müsse sich aber an seine vertraglichen Verpflichtungen halten.

Just finished our extraordinary Managing Board Meeting. We evaluated all options and concluded: We need to fulfil our contractual obligations. Also, we will establish an effective Sustainability Board to better manage environmental care in the future. https://t.co/uPgjPgwFrr — Joe Kaeser (@JoeKaeser) January 12, 2020

Für Montag, 17 Uhr, haben die Klimaschützer auch in Berlin eine Protestaktion vor dem Siemens-Standort an der Huttenstraße gegen Kaesers Entscheidung angekündigt. Quang Pasch, Aktivist aus Berlin, sagte: „Die aktuelle Lage in Australien zeigt, dass wir mitten in der Klimakrise stecken. Joe Kaesers Beteiligung am Kohle Projekt Adani unterstreicht die unmoralische Verantwortung des Wirtschaftsunternehmen Siemens. Wir im globalen Norden missachten weiterhin die Lebensgrundlage der indigenen Menschen. Dies können wir nicht so einfach hinnehmen.“

Neubauer spricht von "desaströser Entscheidung"

Fridays-for-Future-Sprecherin Luisa Neubauer warf Kaeser eine „historische Fehlentscheidung“ vor. Er habe sich gegen das Pariser Klimaschutzabkommen, gegen die zukünftigen Generationen und „nicht zuletzt gegen die Klimaschutz-Reputation von Siemens“ entschieden. Darum werde am Montag vor Siemens-Sitzen in zahlreichen Städten gegen die „desaströse Entscheidung“ protestiert.

Der deutsche Großkonzern hatte im Juli 2019 den Auftrag für die Schienensignalanlage der Adani-Mine im australischen Bundesstaat Queensland unterzeichnet. Siemens-Chef Kaeser kündigte Mitte Dezember an, die Beteiligung an dem Projekt auf den Prüfstand zu stellen. Zuvor war er nach eigenen Angaben nicht über den „sehr kleinen“ Auftrag mit einem Volumen von 18 Millionen Euro informiert gewesen.

Der australische Premierminister Scott Morrison betreibt eine Pro-Kohle-Politik und unterstützt energisch das Carmichael-Projekt. Australien ist der größte Kohle-Exporteur der Welt.

