Dr. Motte will neue Loveparade nach Berlin holen

Der Berliner DJ Dr. Motte will eine neue Loveparade nach Berlin holen. Das sagte Motte bei einer Pressekonferenz am Montag in der Mall of Berlin. Diese Veranstaltung solle nach dem Vorbild der früheren Berliner Loveparade erneut Hunderttausende Raver auf die Straße locken. Finanziert werden solle das Projekt per Fundraising.

Die Neuauflage dürfte allerdings einen anderen Namen tragen. Die Firma Lopavent hatte 2006 die Namensrechte gekauft. Die Veranstaltungsreihe Loveparade wurde nach einer tödlichen Massenpanik in Duisburg im Jahr 2010 zunächst nicht mehr weitergeführt.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

In den vergangenen Jahren etablierte sich in Berlin der sogenannte „Zug der Liebe“, der ebenfalls an die Loveparade-Tradition anknüpft. Die Loveparade hatte sich seit den 90er-Jahren von einer zunächst als politische Demonstration angemeldeten Veranstaltung zu einem Massenereignis entwickelt, bei dem Hunderttausende Raver aus aller Welt im Tiergarten auf der Straße des 17. Juni tanzten.

Dr. Motte, der mit bürgerlichem Namen Matthias Roeingh heißt, und seine Mitstreiter wollen mit „Rave the planet“ an den ursprünglichen, unkommerziellen Geist der Loveparade anknüpfen. „Rave the planet“ hat zudem das Vorhaben verkündet, die Berliner Clubkultur als „immaterielles Weltkulturerbe“ anerkennen lassen zu wollen.