Berlin: Neue Loveparade? Dr. Motte startet „Rave the planet“

DJ Dr. Motte möchte wieder eine Loveparade in Berlin starten.

Er und sein Team der gemeinnützigen GmbH „Rave the Planet" wollen dazu Spenden sammeln.

Der DJ und seine Mitstreiter machen sich auch für den Erhalt der Technokultur stark - angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten von Clubs, die um ihre Existenz kämpfen.

Berlin. Dr. Motte hätte sich keinen passenderen Ort für seinen Auftritt aussuchen können. Wo einst im Tresorraum des Kaufhauses Wertheim die Berliner Technoszene in den Boden getanzt wurde, steht heute einer der größten Konsumtempel der Stadt: die Mall of Berlin. Laut der Berliner DJ-Legende, die mit bürgerlichem Namen Matthias Roeingh heißt, ein guter Ort, um der Verdrängung der Clubs den Kampf anzusagen. Dafür hat Motte die Initiative „Rave the Planet“ gegründet, will Spenden sammeln und nebenbei die Loveparade wieder auferstehen lassen. Aber der Reihe nach.

Es ist kurz nach 11 Uhr, als Dr. Motte in einer leerstehenden Ladenfläche zwischen einem Unterwäsche- und einem Schuhladen vor die Journalisten tritt – in knalllila Kappe und knallgelbem Pulli mit der Aufschrift: Make Love Great Again. Was folgt ist ein Lobgesang auf die Technoszene, die in seiner Darstellung vor allem von Liebe, Freiheit und Bässen lebte. Und ein Klagelied über die Verdrängung, über unsinnige Behördenauflagen und Kommerz.

„Wie kann es sein, dass eine Kultur, gerne auch Kreativwirtschaft genannt, sich über drei Jahrzehnte entwickelt hat und für einen jährlichen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro allein in Berlin sorgt, keine ausreichende Bedeutung zugemessen wird, um Bestandsschutz zu erhalten?“, fragt Motte.

Neue Loveparade in Berlin? Rave the Planet will Veranstaltung mit Spenden finanzieren

Loveparade-Gründer Dr. Motte lehnt über einem Miniatur-Model der Loveparade. Mit dem Kauf einer Figur kann die Idee von "Rave the Planet" unterstützt werden.

Foto: dpa

Aus dieser Frage hat sich laut Motte eine „Energie der Empörung“ entwickelt, mit der er und „Rave the Planet“ nun zurückschlagen. Die Idee: Rave the Planet möchte die Loveparade nach Berlin zurückholen. Und zwar nach dem Vorbild der eigenen Ursprünge: unkommerziell, als eine Demonstration der Liebe. Finanziert werden soll das Projekt per Fundraising – oder wie Dr. Motte es nennt: Fundraving.

Und das funktioniert so: Im Atrium der Mall of Berlin steht ab Montag die Straße des 17. Juni. Maßstab 1:87, von Ernst-Reuter-Platz über Siegessäule bis zum Brandenburger Tor. Das soll so etwas wie der Inkubator für die Wiedergeburt der legendären Technoparade werden, die Dr. Motte nach dem Unglück von Duisburg mit 21 Toten für erledigt erklärt hatte. Nun sagt er: „Seit Jahren häufen sich die Fragen an mich, wann kommt die Loveparade zurück. Die Sehnsucht scheint riesig zu sein.“

Die Menschen da draußen sollen nun entscheiden, ob sie eine neue Loveparade wollen. Über einen Online-Shop kann sich jeder eine Miniaturfigur kaufen und um die kleine Siegessäule in der Mall aufstellen. Mindestspende sind fünf Euro für einen Standard-Miniraver. Wer sich die Auferstehung der Love Parade mehr kosten lassen will, kann Bäume, Laternen oder einen Techno-Wagen kaufen. Ziel laut Dr. Motte: 1,5 Millionen Modell-Raver.

Techno in Berlin: Dr. Motte will die Clubkultur retten

Aus dem Fundraising soll noch ein anderes Vorhaben von „Rave the Planet“ bezahlt werden: die Verteidigung der Clubkultur. Die gemeinnützige GmbH, in der neben Dr. Motte auch der Geschäftsführer des DDR-Museums, Quirin Graf Adelmann, oder der Mann hinter der interaktiven Ausstellung „Nineties Berlin“, Matthias Keminsky, fungieren, will dabei helfen, Clubs vor der Verdrängung zu bewahren.

Und: Die Berliner Clubkultur soll eine Eintrag als „immaterielles Weltkulturerbe“ der Unesco bekommen. Man habe zwar noch keine Antrag eingereicht, arbeite aber seit einiger Zeit daran. Der Idee kann der clubpolitische Sprecher der Grünen, Georg Köster, durchaus etwas abgewinnen. „Es klingt erstmal nach einer verrückten Idee, aber genau solche Ideen haben Berlin bisher verändert“, sagt Köster. Und verrät, dass die Koalitionsfraktion unabhängig von „Rave the Planet“ an einem Antrag arbeitet, der Clubs offiziell zu Kulturstätten machen soll. Florian Kluckert von der FDP hält die Aktion von Dr. Motte für einen „PR-Gag“, der aber auf das echte Problem der Verdrängung hinweise.

Von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hieß es zwar: „Techno gehört zu Berlin wie Currywurst.“ Von den Kulturerbe-Ambitionen wusste man in seiner Verwaltung bis Montagmorgen aber nichts. Ob genügend Geld für die neue Loveparade zusammenkommt, kann man nun in der Mall of Berlin überprüfen. Dr. Motte will 1,5 Millionen Mini-Raver in die Mall bringen. Und dann den „Feiertag der elektronischen Tanzmusik“ mit jährlicher Tanzparade ausrufen

