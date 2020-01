Easyjet stärkt Standort Berlin und schafft Arbeitsplätze

Easyjet will am Standort Schönefeld Arbeitsplätze schaffen. (Archivbild)

Noch ist der BER nicht eröffnet, aber erste Fluglinien beginnen mit dem Ausbau ihrer Präsenz. Easyjet eröffnet die erste Wartungsstation außerhalb Großbritanniens in Berlin. Das gab die Fluglinie am Montag bekannt. Künftig werden die derzeit 30 in Berlin stationierten Flugzeuge von einer eigenen Crew in Schönefeld gewartet. Dazu stellt das Unternehmen 80 neue Arbeitskräfte ein. Berlin ist nach London-Gatwick der zweitgrößte Standort für Easyjet.

Flughafenchef Engelbert Lüdke Daldrup begrüßt das Engagement. „Die Airline baut mit dem Wartungsbereich ein neues Geschäftsfeld auf und schafft damit schon vor Inbetriebnahme des neuen Flughafens BER zahlreiche hochqualifizierte Arbeitsplätze“, sagte Lüdke Daldrup.