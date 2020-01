Eberswalde: Mädchen zwei Jahre ohne Tageslicht isoliert - Staatsanwaltschaft ermittelt

In Eberswalde soll eine Fünfjährige zwei Jahre lang in einer Wohnung eingesperrt gewesen sein. Nun wird die Staatsanwaltschaft aktiv.

Eberswalde. Nach einem Bericht der „Märkischen Oderzeitung“ soll in Eberswalde (Barnim) ein fünf Jahre altes Mädchen jahrelang ohne Tageslicht in einer Wohnung gehaust haben. Das Kind sei in der Weihnachtszeit in ein Klinikum in Bernau eingeliefert worden. Das Mädchen habe einen völlig verwahrlosten Eindruck gemacht und sei geistig stark zurückgeblieben, schreibt die Zeitung mit Verweis auf eine Quelle aus dem Krankenhaus.

Eine offizielle Bestätigung zu dem Fall gibt es noch nicht. Viele Details sind bisher völlig unklar. Ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Frankfurt/Oder sagte am Montagmorgen auf Anfrage der Berliner Morgenpost, man habe aus der Presse von dem Fall erfahren und daraufhin von Amts wegen ein Prüfverfahren eingeleitet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wisse man noch gar nicht, gegen wen sich der Verdacht genau richte.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von November 2019 waren in Deutschland zuletzt mehr Kinder von Gewalt oder Vernachlässigung bedroht. 2018 stellten die Jugendämter bei rund 50.400 Minderjährigen eine Kindeswohlgefährdung fest. Dies bedeutet einen Anstieg der Fälle um zehn Prozent gegenüber 2017.

Im Zusammenhang mit der gestiegenen Kindeswohlgefährdung wurden laut der Statistik des Bundesamts auch mehr Minderjährige in Obhut genommen. In 6200 Fällen geschah dies aufgrund von Misshandlungen, in 6000 Fällen wegen Vernachlässigungen und in 840 Fällen aufgrund von sexueller Gewalt.