Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln

Berlin. In einer Wohnung im Berliner Ortsteil Neukölln ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Im vierten Stock eines fünfgeschossigen Wohnhauses gingen Einrichtungsgegenstände in Flammen auf, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag sagte. Demnach brachten Polizisten einen Mensch aus der Brandwohnung in der Bouchéstraße in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten eine Ausbreitung der Flammen ins Dach und löschten den Brand. Wer oder was das Feuer auslöste, war noch nicht bekannt. Zunächst berichtete die "B.Z.".

( dpa )