Hertha-Coach Klinsmann sieht RB Leipzig als Titelfavoriten

Berlin. Trainer Jürgen Klinsmann von Hertha BSC sieht in Ligakonkurrent RB Leipzig den größten Favoriten auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. "Ich traue ihnen absolut den Titel zu, allerdings wird der FC Bayern ihnen das so schwer wie möglich machen", sagte der ehemalige Bundestrainer in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter allen 18 Clubs.

Die Sachsen weisen die Favoritenrolle trotz der starken Hinrunde von sich. "Bayern ist immer ein heißer Kandidat auf die Meisterschaft, aber auch der BVB ist immer ein Favorit. Dieses Jahr ist bislang aber alles sehr eng in der Region der Top Fünf, was eine tolle Sache für die Fans und die Liga ist. Ich denke, es bleibt bis zum Ende spannend", sagte Sportdirektor Markus Krösche. Man selbst wolle da weitermachen, wo man aufgehört habe und "dann werden wir nach dem 34. Spieltag sehen, wofür es reicht".

Coach Urs Fischer von Herthas Stadtrivale 1. FC Union wollte sich noch nicht konkret festlegen. "Im Moment ist es sehr ausgeglichen an der Spitze", sagte der Schweizer. Für Fischer "liegt auf der Hand", dass "Bayern wieder ein Meister-Kandidat ist."

Allerdings sagte Fischer auch: "Es gibt den einen oder anderen, dem ich die Meisterschaft zutraue. Es gibt Teams wie Leipzig und Mönchengladbach, die eine gute Vorrunde spielten. Dortmund hatte am Schluss wieder positive Resultate."