Betrugsmasche mit falschen Polizisten: Frau vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Weil sie an einer Betrugsserie mit falschen Polizisten beteiligt gewesen sein soll, steht eine 28-Jährige von Montag an (9.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht. Die Frau soll als Mitglied einer Bande agiert haben. Mutmaßliche Mittäter der Angeklagten hätten von der Türkei aus telefonisch Kontakt zu älteren Berlinerinnen und Berlinern aufgenommen und sich ihnen gegenüber als Polizeibeamte ausgegeben. Geschädigte seien mit falschen Angaben zur Übergabe von Geld und Wertsachen gedrängt worden. "Abholer" hätten die Beute an sich genommen und an Kuriere übergeben, die sie ins Ausland gebracht hätten. Die 28-Jährige sei zuletzt als "Abholerin" tätig gewesen.

( dpa )