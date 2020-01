Konzert: Oonagh live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Oonagh spielt am 12. Februar in Berlin

Oonagh spielt am 12. Februar ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Admiralspalast Oonagh live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Oonagh ist zurück: Mit ihrem aktuellen Album "Eine neue Zeit“ meldete sich Senta-Sofia Delliponti im letzten Jahr zurück und wagte nach der Geburt ihres Kindes einen musikalischen Neuanfang. Jetzt ist die Künstlerin mit ihren neuen Songs auf Tour und spielt am 12. Februar in Berlin.

Als sie 2014 mit ihrem ersten Album “Oonagh” ihr Debüt feierte, kam die Musikerin vielen Menschen bereits bekannt vor. Kein Wunder: Knapp drei Jahre war Senta-Sofia Delliponti täglich in der RTL-Daily-Soap “Gute Zeiten, Schlechte Zeiten” als Tanja Seefeld zu sehen. Als Musikerin Oonagh veröffentliche sie insgesamt drei Alben und war bisher vor allem im deutschsprachigen Raum erfolgreich. Auf der Bühne verbindet sie moderne und mittelalterliche Musik, Pop, Folk, Schlager und Weltmusik und hat sich damit in die Herzen ihrer Fans gespielt: Über mehr als 600.000 verkaufte Alben, zwei Echos und zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen durfte sich der Shootingstar bislang freuen.

Wo wird Oonagh auftreten?

Das Konzert findet im Admiralspalast (Friedrichstraße 101, 10117 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (12. Februar) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von Oonagh im Admiralspalast sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 29,00 Euro zzgl. Gebühren).

Wie komme ich zum Admiralspalast?

Der Admiralspalast befindet sich zentral an der Friedrichstraße 101 und ist mit S- und U-Bahnen (S1, S2, S5, S25, U6) gut zu erreichen. Die Haltestellen befinden sich rund 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof Friedrichstraße. Die Tramverbindungen M1 und 12 sowie die Buslinien 147 und N6 halten praktisch direkt vor der Pforte in der Friedrichstraße.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: A24 Richtung Berlin / E26/A10 Richtung Berlin Zentrum Von Süden: A9 Richtung Berlin / A10 Richtung Berlin Zentrum. Es stehen keine kostenfreien Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Parkhaus befindet sich in der Dorotheenstraße 30 (10117 Berlin).

Oonagh live in Berlin 2020, Mittwoch, 12. Februar, Einlass 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte