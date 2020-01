Konzert: Bibi & Tina live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Tempodrom Bibi & Tina live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Bibi und Tina kommen am 12. Februar für ein Konzert nach Berlin und sie bringen alle ihre Hits mit. Fans, die einmal dabei sein möchten, wenn in einem riesigen Konzertsaal alle Zuschauer gemeinsam die Songtexte aus den vier Kinofilmen von Detlev Buck aus den Jahren 2014 bis 2017 mitsingen und Tausende Kinder tanzen, der sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen.

Nach mehr als 1,5 Millionen verkauften Soundtracks mit unzähligen Hits wie "Up, Up, Up", "Mädchen gegen Jungs" oder "No risk, no fun" und zwei erfolgreichen Musicaltourneen mit mehr als 150.000 Zuschauern, ist die „Bibi & Tina“-Reihe nicht nur ein Popphänomen, sondern wird auch laufend weiterentwickelt. Bei ihrem brandneuen Abenteuer "Bibi und Tina – Das Konzert" wollen Bibi und Tina mit ihren Freunden Alexander, Holger und Sophia eine Band gründen, um ein Fest auf Schloss Falkenstein zu retten. Im Mittelpunkt der Show stehen 16 Songs, die im kindgerechten Pop-, Rock- und Rap-Stil zum mitsingen, mitklatschen, mittanzen und fröhlich sein einladen.

Beachten sollte man, dass es sich bei den Darstellen Konzert-Darstellern nicht um die Schaupieler der Filmreihe handelt. So werden Bibi und Tina etwa von Eve Rades und Vera Weichel verkörpert und nicht wie in den Filmen von Lina Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll.

Ist "Bibi & TIna - das Konzert" ein normales Konzert?

Nein. Es ist ein Musical mit ein eigenständiger Handlung. Natürlich singen die Darsteller all die aus den Kinofilmen bekannten Hits des Duos.

Wo werden Bibi & Tina spielen?

Die Show wird in der Großen Arena des Tempodroms (Möckernstraße 10, 10963 Berlin) stattfinden. Die wie ein Amphitheater aufgebaute Spielstätte ist das Herzstück des Tempodrom. Es gibt einen ebenerdigen Manegenbereich und einen ansteigenden Unter- und Oberrang. Wer wissen möchte, wo sich die besten Plätze befinden, findet hier eine Abbildung des Saalplans.

Foto: DCM

Ab welchem Alter ist das Konzert geeignet?

Laut Veranstalter ab drei Jahren. "Bibi & Tina - das Konzert" ist ein Familienmusical zum Lachen, Tanzen und Mitmachen.

Wie lange dauert das Musical?

Das Musical besteht aus zwei Akten von jeweils etwa 50 Minuten Spielzeit. Zwischen den Akten gibt es eine Pause von 25 Minuten.

Gibt es noch Karten für das Konzert?

Ja, für das Konzert von Bibi & Tina in Berlin sind noch Karten erhältlich. Die Eintrittskarten gibt es ab 31 Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf. Diese können online auf der Internetseite der Veranstalter bestellt werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (12. Februar) um 16.00 Uhr. Gegen 17.00 Uhr beginnt das Konzert.

Wie komme ich zum Tempodrom?

Das Tempodrom in Kreuzberg ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der S-Bahnhof Anhalter Bahnhof wird von den S-Bahnlinien S1, S2, S25 und S26 bedient. Die U-Bahnstation Möckernbrücke liegt etwa 500 Meter entfernt und wird von den Linien U7, U3 und U1 angefahren. Die Buslinie 129 fährt bis Anhalter Bahnhof, die 248 bis Möckernstraße. Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Das Tempodrom verfügt über keine eigenen Parkplätze. Es stehen in den umliegenden Straßen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Rechts auf dem Vorplatz befinden sich Stellplätze für Fahrräder.

Ist das Tempodrom barrierefrei?

Ja, das Tempodrom ist barrierefrei. Besucher mit einem Schwerbehindertenausweis nutzen den Eingang für Rollstuhlfahrer. Dieser befindet sich gleich neben der Kasse auf der linken Seite vom Haupteingang. Von da aus kann man über einen Fahrstuhl den Ober- und Unterrang sowie die Manege erreichen. Im Unterrang befinden sich barriefreie Toiletten.

Gibt es eine Altersbeschränkung bei der Show?

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren erhalten nur Zutritt mit Begleitung einer personenberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person. Kinder unter 6 Jahren haben grundsätzlich nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt zu Veranstaltungen. Jugendliche zwischen 16 Jahren und 18 Jahren haben Zutritt ohne Begleitung maximal bis 24:00 Uhr.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für alle anderen Taschen und Rucksäcke gibt es im Tempodrom begrenzt kostenpflichtige Aufbewahrungsmöglichkeiten. Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem sperrige und gefährliche Gegenstände, Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Tempodrom und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Bibi & Tina-Konzert.

Bibi & Tina live in Berlin, Tempodrom, Große Arena, Mittwoch, 12. Februar 2020, Einlass ab 16.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 17 Uhr, Möckernstraße 10, 10963 Berlin