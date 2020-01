Richard Lugner mag die Berliner Schnauze

Berlin. Richard "Mörtel" Lugner (87) findet die typische Berliner Schnauze "recht lustig". Er erinnere sich gerne an Harald Juhnke, mit dem er sich "immer gut verstanden" habe, sagte der Baulöwe der Deutschen Presse-Agentur. Die Wiener Gemütlichkeit stehe nicht im Gegensatz zur Berliner Mentalität. "Ich glaube, dass die Berliner und Wiener sich generell schon mögen und sich gegenseitig schätzen".

Zum 120. Berliner Presseball am Samstagabend will sich der 87-Jährige mit seiner Begleiterin "Zebra" zeigen. Er kenne die 46-jährige noch nicht lange. "Wir schlafen auch in getrennten Zimmern". Wer Lugner im Februar zum Wiener Opernball begleiten wird, wollte er jedoch noch nicht verraten.