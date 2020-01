Radfahrer in Adlershof von Auto angefahren: schwer verletzt

Berlin. Ein Radfahrer ist in Berlin-Adlershof am Freitagvormittag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 67-Jährige überquerte mit seinem Rad schräg die Oberspreestraße, als es zum Zusammenstoß kam, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlitt er schwere Kopfverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Erst am Mittwoch war eine Radfahrerin in Berlin am Kottbusser Tor in Kreuzberg von einem abbiegenden Laster erfasst und getötet worden. Die Frau war auf dem Radweg gefahren. Gegen den 54 Jahre alten Lkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die 68-Jährige war die erste tote Radfahrerin dieses Jahres in Berlin.