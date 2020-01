Autofahrer erfasst zwei Fußgänger: schwer verletzt

Brandenburg/Havel. Ein Autofahrer hat in Brandenburg an der Havel am Donnerstagabend zwei Fußgänger erfasst, die die Straße überqueren wollten. Ein 54-jähriger Mann und eine 52 Jahre alte Frau wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 28-Jährige, die mit den beiden unterwegs war, erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus. Der 51-jährige Autofahrer war demnach in eine Straße eingebogen und hatte nach eigenen Angaben wegen der Dunkelheit die drei Fußgänger nicht gesehen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

( dpa )