Kyritz. Ein 87-Jähriger ist in Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls am Donnerstagabend dauern an, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Mann angefahren, als er die Straße überquerte. Er stürzte und verletzte sich schwer. Laut Polizei starb er wenig später im Krankenhaus.

( dpa )