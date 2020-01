Unfälle Auto gerät in Leitplanke: Fahrer stirbt

Nauen. Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße 5 zwischen Nauen (Havelland) und Berlin in die Mittelleitplanke geraten und gestorben. Unklar war zunächst, ob der Unfall am Freitagmorgen den Tod verursachte: Die Polizei schließt auch vorherige gesundheitliche Probleme nicht aus, sagte eine Sprecherin der Leitstelle. Das Auto habe nahe der Abzweigung Elstal zudem einen weiteren Wagen tuschiert. Die Fahrerin blieb den Angaben nach aber unverletzt. Die Straße wurde laut Polizei zwischenzeitlich in Richtung Berlin gesperrt, ist aber mittlerweile wieder freigegeben.