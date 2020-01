Deutlich mehr Ladesäulen für E-Autos in Brandenburg

Ein Elektroauto wird an einer Ladesäule in Potsdam geladen.

Potsdam. Für Fahrer von Elektroautos gibt es in Brandenburg immer mehr Auflademöglichkeiten. Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladesäulen stieg im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr von 202 auf 355, wie aus einer Auswertung des Energieverbandes BDEW hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur und der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. Allerdings ist die Quote im bundesweiten Vergleich relativ gering: Auf eine Ladesäule kommen in der Hauptstadt rechnerisch 11,6 Elektroautos. Nur im Saarland war die Quote schlechter (14,8). Die beste Quote hatte Hamburg (4,8).

Bundesweit gibt es rund 24 000 öffentliche Ladepunkte. Dem stehen den Angaben zufolge etwa 220 000 Autos mit Elektroantrieb gegenüber.

Während Großstädte und Ballungsräume mit vergleichsweise vielen Ladestationen aufwarten, zeigen sich auf dem Land laut BDEW viele "weiße Flecken". Unter den Großstädten gibt es die meisten Lademöglichkeiten mit 1103 in München, gefolgt von Hamburg mit 1070 und Berlin mit 974. Leipzig rangiert in diesem Großstadtvergleich mit 215 Ladepunkten auf Rang sechs.