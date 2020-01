Polizei stoppt flüchtende Einbrecher auf der Stadtautobahn

Berlin. Zivilpolizisten haben auf der Berliner Stadtautobahn am Innsbrucker Platz zwei flüchtende Einbrecher gestoppt - und festgenommen. Die Autos der mutmaßlichen Täter und der Polizisten stießen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten beschlagnahmten Einbruchswerkzeug und Handschuhe sowie die vermeintliche Tatbeute. An dem Fluchtauto waren gestohlene Kennzeichen angebracht.

Die beiden festgenommenen Männer im Alter von 34 und 37 Jahren werden verdächtigt, am frühen Donnerstagmorgen in einen Zeitungskiosk in Charlottenburg eingebrochen zu sein. Demnach hatten die beiden den Ladenalarm in der Osnabrücker Straße ausgelöst. Der Ladenbesitzer alarmierte die Polizei. Er beobachtete die Verdächtigen beim Einbruch und der Flucht. Ob bei dem Zusammenstoß der Autos auf der Stadtautobahn jemand verletzt wurde, teilte die Polizei nicht mit.