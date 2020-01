Thilo Sarrazin steht wieder vor dem SPD-Gericht

Vor der Verhandlung in erster Instanz sprach Thilo Sarrazin mit Journalisten (Archivbild).

Die SPD will Berlins Ex-Finanzsenator Thilo Sarrazin wegen „kulturellem und antiislamischem Rassismus’“ ausschließen.

Berlin. Der Streit zwischen der SPD und dem früheren Berliner Finanzsenator und Bundesbank-Vorstand Thilo Sarrazin geht in die nächste Runde. Am Freitagabend verhandelt das Landesschiedsgericht des Berliner Landesverbandes erneut über den Parteiausschluss des umstrittenen Bestsellerautors.

Das Parteigericht seines Heimatbezirks Charlottenburg-Wilmersdorf hatte geurteilt, dass Sarrazin die Partei verlassen müsse. Dagegen ist der Ex-Senator in die Berufung gegangen. Es ist insgesamt das dritte Parteiausschlussverfahren, das die SPD seit 2011 gegen den früheren Politiker anstrengt.

Der Konflikt begann mit einem Interview in der Zeitschrift „Lettre“ und zog sich über die Kritik an Sarrazins Erfolgsbuch „Deutschland schafft sich ab“, in dem er sich sehr kritisch gegen den Islam und die Zuwanderer aus islamischen Ländern äußerte.

Neues Buch von Sarrazin Grund für drittes Verfahren

Der neue Anlauf wurde von der SPD als Reaktion auf Sarrazins jüngstes Buch gestartet. Das Werk trägt den Titel „Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“ Unter Berufung auf zwei Gutachten haben die Parteirichter Sarrazin in der ersten Instanz „kulturellen und antiislamischen Rassismus“ vorgeworfen und ihn deshalb ausgeschlossen.

Am Freitag ist nun die mündliche Verhandlung in der zweiten Instanz angesetzt. Mit einem Urteil wird in den kommenden Tagen gerechnet. Sarrazin selbst hat aber immer klargestellt, dass er im Falle eines für ihn negativen Urteils den Instanzenweg ausschöpfen und die Bundesschiedskommission anrufen werde.