Autos stoßen frontal zusammen: drei Schwerverletzte

Zossen. Ein Autofahrer hat in Zossen (Teltow-Fläming) die Vorfahrt missachtet und so einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der 30-Jährige wollte laut Polizei am Donnerstagmorgen an einer Kreuzung rechts abbiegen und stieß dabei frontal mit dem Wagen einer 50 Jahre alten Frau zusammen. Diese habe gerade einen anderen Pkw überholen wollen. Ihr Auto wurde in den Wagen des 58-jährigen Fahrers geschoben. Alle drei kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 58-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden. Die B96 war mehrere Stunden gesperrt.

( dpa )